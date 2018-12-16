На сессии Архангельского областного Собрания внесены изменения в закон, касающийся капитального ремонта

13 февраля 2019 года в первом чтении принят закон, направленный на совершенствование законодательства в сфере капитального ремонта.
Согласно законопроекта, который представил руководитель профильного комитета Виктор ЗАРЯ, многоквартирные дома, в которых имеется менее пяти квартир, не включаются в региональную программу капитального ремонта. Такие дома, включенные ранее в региональную программу, исключаются из данной программы в ходе ее актуализации.
По данным Фонда капремонта Архангельской области, таких домов в регпрограмме сегодня 3299 из общего количества 13900. По ним произведены начисления взносов на сумму 148 млн рублей, собрано – лишь 98 млн. (60%). В 76 таких домах выполнены работы по капремонту на сумму 33,3 млн рублей. Между тем, собираемость по отремонтированным домам составила лишь 10-ю часть от затраченного – 3,1 млн рублей.
Согласно проекта закона, дома с количеством квартир менее пяти, в которых капремонт уже проведен, в регпрограмме останутся. Они должны погасить посредством оплаты ежемесячных взносов затраты, понесенные Фондом на проведенные работы. Остальные же дома законодатели предлагают исключить из программы. Делается это на основании анализа, проведенного по муниципальным образованиям. Он показывает: жители таких малоквартирных домов не видят необходимости состоять в «котле» Фонда, так как сами занимаются ремонтом своей собственности. Виктор Заря отметил, что только в 2018 году его комитет получил письма от собственников 280 домов, где содержалась просьба «отпустить их в вольное плаванье».
Также согласно нового варианта областного закона расширен перечень видов работ по капитальному ремонту, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта. Такой перечень включает в себя ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений. Реализация таких изменений обеспечит большую безопасность граждан при использовании лифтов в многоквартирных домах.
Совершенствуется механизм возврата средств фонда капитального ремонта собственникам помещений в случаях, определенных Жилищным кодексом России.
Из перечня дополнительных услуг и (или) работ по капитальному ремонту, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта, с 1 июля 2020 года исключаются услуги и (или) работы по установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электроэнергии. Установка в соответствии с федеральным законом таких приборов учета непосредственно гарантирующими поставщиками электроэнергии и сетевыми организациями должна повысить качество обслуживания потребителей в указанной сфере и надежность функционирования энергосистемы.
Министерство труда, занятости и социального развития области или уполномоченное им государственное учреждение получает у регионального оператора или владельца специального счета информацию о наличии у граждан задолженности по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт. Такая процедура устанавливается правительством области. Это позволит усовершенствовать порядок подтверждения гражданами права на получение компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт.