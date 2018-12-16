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Вот это кризис! Мужчины стали экономить деньги на подарки женщинам ко Дню всех влюбленных

Судя по подаркам на День святого Валентина женитьба ничего не изменяет в отношении женщины к мужчине, а вот замуж, похоже, торопиться невыгодно. На подарки девушкам к 14 февраля мужчины тратят больше, чем на подарки женам: 3000 и 2600 руб. соответственно. Подарки от женщин ко Дню святого Валентина более скромные по цене, однако на презенты молодым людям и мужьям дамы тратят примерно одинаковую сумму: 1700 и 1600 руб. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

57% россиян не будут дарить подарки на 14 февраля. Жен и мужей поздравят 17% опрошенных, любимых — 11%. Каждый двадцатый планирует подарить подарки родным и близким людям. Презенты для детей готовят 3%. Родителей и друзей будут поздравлять по 2% опрошенных. 4% россиян готовят подарки на День святого Валентина другим людям: коллегам, начальству, хорошим знакомым, себе и даже бывшим.

Женщины чаще мужчин говорили о том, что дарить подарки не планируют (60 и 54% соответственно). Супруги друг друга поздравляют одинаково часто (по 17%), а вот парней поздравляют реже, чем девушек (9 и 13%). Подарки родным и близким на День влюбленных женщины делают чаще мужчин (7 и 3%).

На подарки женам мужчины всех возрастов тратят примерно одинаково: 2600—2700 руб. А вот любимым женщинам самые дорогие подарки дарят мужчины от 35 до 44 лет — за 3200 руб. Мужчины старше 45 лет — самые экономные, на подарок любимой женщине они в среднем потратят 2400 руб.

Самые дорогие подарки мужьям готовят женщины старше 45 лет: средние расходы — 1800 руб. Экономят на мужьях дамы 35—44 лет (1400 руб.). На подарок любимому мужчине больше всего потратят незамужние женщины 35—44 лет (1900 руб.), меньше всего — дамы старше 45 лет (1500 руб.).

Москвички потратят на подарки мужьям и молодым людям около 2000 руб. Молодые люди купят своим девушкам подарок за 3200 руб., мужчины, состоящие в браке, — своим женам — за 2800 руб. В регионах респонденты, не состоящие в браке, потратят на вторых половинок большие суммы, чем семейные: девушек ждут подарки примерно за 2800 руб., жен — за 2500 руб., на подарки парням потратят около 1600 руб., мужьям — 1400 руб.

14 февраль 11:25 | : Экономика

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