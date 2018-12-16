Креативное пространство на территории пивзавода А. Суркова в Архангельске спроектирует компания Flacon-X

Холдинг «Аквилон Инвест» подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Flacon-X – управляющей компанией, сфера деятельности которой – использование опыта дизайн-завода «Флакон» по созданию креативных кластеров по всей России.
Компания реализует проекты в Москве (творческий квартал Vernissage на территории Измайловского Кремля), Сочи (горная digital-резиденция «Flacon1170» на курорте Роза Хутор, Красная Поляна), Иркутске (арт-завод «Доренберг»), в Челябинске (центр креативных индустрий Svoboda, 2). В стадии разработки новые проекты в Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, в столицах Белоруссии Минске и Казахстана - Алма-Ате. А теперь – и в Архангельске.
- Команда Flacon-X видит потенциал сценария ревитализация пивзавода А. Суркова в Архангельске, который можно осуществить даже в условиях непростой экономической ситуации. Концепция проекта предусматривает создание многофункционального лайфстайл-центра, востребованного арендаторами, создающими атмосферу творчества, сотрудничества креативной молодежи, развивающего досуг, дружбы, персональной востребованности, самореализации. Тем самым в городе появляется новый источник энергии, место рождения трендов, - отметил председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов.
Ревитализация - метод девелопмента, позволяющий реконструировать промышленные и неиспользуемые территории с изменением функции объекта. Как правило, она связана с вовлечением будущих пользователей в процесс на стадии проектирования. Итогом является создание креативного кластера - многофункционального центра, объединяющего на своей территории бизнес и предпринимателей, работающих с креативной экономикой: наукой, образованием, IT, дизайном, архитектурой, изобразительным искусством, кино, медиа.
- Я считаю, что сейчас ревитализация очень востребована. Мы проехали по всей стране от Архангельска до Владивостока и увидели большой запрос на изменения. И такие объекты появляются по всей России. При этом можно идти двумя путями: рост количества небольших центров и создание больших креативных кластеров, формирующих целые кварталы. Мы как обладатели реального опыта на земле, понимаем российские реалии, прошли все болезни роста и развития. И нам хочется уберечь новые площадки от
ошибок, которые в недвижимости стоят очень дорого, - говорит Николай Матушевский, владелец и сооснователь дизайн-завода «Флакон», гендиректор УК Realogic.
Соглашение с холдингом «Аквилон Инвест» предусматривает сотрудничество в реализации проекта ревитализации территории и комплекса зданий пивзавода А. Суркова в Архангельске. В том числе: пошаговую адаптацию успешно сработавшей бизнес-модели на планируемый объект; создание успешной рабочей модели ведения бизнеса; использование всех технологий и методик, отработанные на проектах «Флакона» и Flacon-X; обучение сотрудников, участвующих в реализации проекта.
- За три года существования команда Flacon-X помогла спроектировать и запустить столько творческих кластеров по всей России, что их уже можно назвать независимой сетью креативных объектов. Накопленный нами опыт – это работающая методика, мы знаем, как вернуть жизнь в неиспользуемые здания, сэкономить на стадии запуска солидный бюджет, а затем в кратчайшие сроки окупиться и выйти «в плюс», - уверен Ян Ярмощук, руководитель компании FlaconX.
Основным решением является функциональное программирование территории, придание ей новых функций и смыслов. Ключевой идеей комплекса становится создание креативной среды для резидентов кластера, ориентированного на современную, динамичную и платежеспособную аудиторию. Проект обеспечит решение как решение социокультурных задач: благоустройство территории, сохранение облика города, восстановление архитектурного памятника, так и собственников: оптимизация расходов на редевелопмент, сокращение сроков ввода в эксплуатацию, повышение рентабельности объекта.
Пивоваренный завод архангельского купца 1-й гильдии, промышленника, общественного деятеля Альберта Юльевича Суркова был построен с 1883 по 1913 годы на ул. Финляндской (теперь ул. Попова). Часть зданий были возведены уже в советское время. Как объект культурного наследия три корпуса завода были поставлены на государственную охрану в 1987 году. Производство было закрыто в начале 1990-х. Более двадцати лет помещения не использовались, не проводилось их надлежащее содержание и обслуживание. В результате здания были признаны аварийными. Холдинг «Аквилон-Инвест» предложил вариант решения чрезвычайно сложной и дорогостоящей задачи по восстановлению разрушающегося памятника. При этом городской бюджет получил 34,2 млн. рублей. В итоге, только частные инвестиции сделали возможным сохранение объекта культурного наследия – а затем и его приспособление для современного использования.
Проект реставрации зданий с приспособлением для современного использования прошел государственную историко-культурную экспертизу. Проект проведения работ также получил положительное заключение государственной экспертизы. Также в соответствии с действующим законодательством, по заданию застройщика, на основе технического обследования, в составе проекта разработаны Мероприятия по защите охраняемого объекта культурного наследия «Особняк Суркова», обеспечивающие его сохранность при проведении работ по воссозданию комплекса зданий пивоваренного завода. Он также имеет положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Общий объем финансирования проекта оценивается в 0,5 млрд. рублей.