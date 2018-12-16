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Бизнес-аналитик в Архангельске - работа на 65 000

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, бизнес-аналитик в Архангельске в среднем получает 65 000 рублей, когда его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 120 000 рублей в месяц, а питерский – 98 000 рублей в месяц.

Ниже зарплата у представителя этой профессии из Вологды, где подобный работник получает 62 000 рублей в месяц. В Сыктывкаре аналогичный специалист зарабатывает 68 000 рублей, в Петрозаводске 66 000 рублей.

Справка по профессии: Бизнес-аналитик (Business Analyst) — специалист, задачей которого является детальное изучение структуры компании, выявление проблем и поиск путей их успешного разрешения. Например, функции бизнес-аналитика могут включать финансовый анализ деятельности организации, автоматизацию хозяйственной деятельности или разработку новой, более эффективной бизнес-модели, которая включает в себя оптимизацию процессов и работы персонала, снижение издержек, увеличение прибыли и т.п.

Профессия бизнес-аналитика высокооплачиваема, престижна и перспективна. Подобные специалисты востребованы на крупных предприятиях различных отраслей — в основном, в банковском секторе, в строительстве, торговле и добывающей промышленности, а также в ИТ-компаниях и сфере консалтинга.

Наиболее частые требования к бизнес-аналитику следующие:

  • высшее образование (предпочтительно в сфере финансов, экономики, бухгалтерии);
  • опыт работы с CRM, системами аналитической обработки данных или банковскими информационными системами;
  • опыт работы в бизнес-аналитике;
  • опыт написания ТЗ;
  • опыт разработки регламентирующей документации;
  • знание ПК;
  • аналитическое мышление и умение систематизировать информацию;
  • грамотная устная и письменная речь.
14 февраль 08:08 | : Экономика

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