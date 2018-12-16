Архангельск попал в рейтинг городов с самой выгодной арендой комнат

Такой анализ цен и доходов от сдачи недвижимости в наем провело издание «Мир квартир».
Возглавляет список родина Ленина Ульяновск. Его показатели: средняя стоимость комнаты - 451,4 тыс. рублей, арендная ставка - 5214 рублей в месяц, годовой доход от вложения в такую недвижимость – 13.5%.
На втором и третьем месте Вологда и Курган. Архангельск замыкает первую десятку, здесь годовой доход от сданной в наем комнаты равен 11.7%.
В другом рейтинге столица Поморья вошла в список мест, чьи жители чаще всего выбирают для переезда на ПМЖ Великий Новгород. Из других источников редакции известно, что большой популярность у местных потенциальных мигрантов пользуются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Саратовская область и израильский Ашдод.
(кадр из клипа группы «Дюна» «Коммунальная квартира»)