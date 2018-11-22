У кого-то будут неприятности. ОНФ отослал смету по парку "Зарусье" на проверку в Счетную палату

Региональное отделение ОНФ в Архангельской области обратится в Счетную палату РФ с просьбой проанализировать сметные документы по благоустройству парка «Зарусье» в Архангельске. Также представители ОНФ направят обращение в региональную прокуратуру по поводу строительства некачественного жилья для детей-сирот в селе Холмогоры. Об этом заявила член Центрального штаба Народного фронта, координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина.
Низкое качество проектных решений, невыполнение перечня минимальных работ, пренебрежение мнением людей на подготовительном этапе благоустройства во дворах, отсутствие взаимодействия между ресурсоснабжающими и контролирующими организациями – это те проблемы, с которыми Калинина столкнулась в Архангельске, осматривая городские дворы и общественные территории. Посетив парк «Зарусье», она подчеркнула, что региональное отделение ОНФ обратится в Счетную палату РФ с просьбой проанализировать сметные документы. Региональное отделение не раз поднимало эту тему и анализировало бюджетные расходы на строительство парка.
«Это не парковые, а пешеходные зоны. А если это проходная территория, значит делайте ее не за федеральный счет, а за муниципальный. Государственные средства на так называемое благоустройство потрачены сумасшедшие. Подход чиновников к этому вопросу могу назвать формальным и популистским. Сегодня я увидела, что все благоустройство свелось к банальному закатыванию в асфальт территорий. Посмотрите, нет ни одной точки питания, ни одного туалета на возведенных общественных пространствах, названными парком «Зарусье» и «Рябиновой аллеей». Администрация не привлекает бизнес или предпринимателям просто не интересно то, что построили», – сказала Калинина. Напомним, что активное участие в продвижении проекта «Зарусье» принимал депутат областного Собрания Виктор Заря, сам в прошлом известный в городе бизнесмен, в том числе, в сфере оказания различных услуг.
Она обратила внимание на выбор подрядчиков для выполнения работ. Выяснилось, что конкурс мог быть ориентирован под определенного исполнителя. Кроме того, Калинина подвергла жесткой критике благоустройство двора на улице Попова, 42.
«Для меня непонятно, как можно было вполне хороший двор на Попова, 42 подвести под федеральную программу и потратить на него 11 миллионов рублей, когда сотни дворов в Архангельске ждут хотя бы элементарного благоустройства», – подчеркнула Калинина.
По ее словам, на сайтах муниципальных образований должна появиться информация о всех видах работ по благоустройству, будь они скрытыми или дополнительными. Все должно быть в открытом доступе для людей. Контролировать поток денежных средств пора начинать и в квитанциях за коммунальные услуги. На сегодняшний день в квитанциях нет ни строчки, кому и сколько заплатили за благоустройство.
Она отметила, что удовлетворена работой регионального оператора по капитальному ремонту тех объектов, которые она проинспектировала. Это многоквартирные дома на улицах Гагарина, 9, Урицкого, 31 и Троицкий, 64. При этом, Калининой не понравилась работа государственной жилищной инспекции. Также она посетила объекты строительства социального жилья на проспекте Московский, 55, корпус 4, а также зашла в квартиры жильцов, которые уже два года проживают в доме 52.
«В домах тепло, а это главное. Имеется по два рабочих лифта. Отделочные работы проведены в соответствии со всеми нормами. Теперь главное - правильно содержать эти дома, вовремя решать любые, даже самые незначительные проблемы», – отметила член Центрального штаба ОНФ.
В ходе поездки в Холмогоры Калинина оценила, как выполняется программа по переселению из ветхого и аварийного жилья и какие дома предоставили детям – сиротам. Побывав в здании на улице Ломоносова, 66, она пришла в ужас от увиденного. Квартиры оказались холодными, по техническим характеристикам непригодными для проживания.
«Вы поселили детей – сирот, да еще и с отклонениями в здоровье, в ужасные условия, – подчеркнула Калинина. – Эти дети требуют особого внимания. Согласно законодательству, детей, которых переселили в индивидуальное жилье, патронируют в течение пяти лет. Их нужно трудоустроить, научить содержать жилье, и так далее. Ничего этого муниципальная власть не сделала». По ее мнению, необходимо дать оценку действиям чиновников, которые приняли такое жилье у застройщика и заведомо создали угрозу жизни и здоровью людей.
«Мы будем настаивать, чтобы министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области провело контрольные мероприятия, связанные с содержанием объектов муниципальной собственности для детей сирот, которые сегодня находятся в отрицательном состоянии и приходят в негодность. Региональный исполком ОНФ подготовит обращение в региональную прокуратуру», – сказала она на прощание.
(Анализ визита Светланы Калининой в Архангельскую область от Леонида Чертока читайте здесь)