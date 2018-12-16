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Иногда ларьки возвращаются. Минторг решил повысить кокуренцию в торговой среде

На улицы российских городов в скором времени могут вернуться ларьки и палатки.

Те самые, которые с такой помпой убирали… якобы они портят городской пейзаж.

По крайней мере, такой законопроект готовится в недрах Министерства промышленности и торговли РФ, поясняя, что сейчас 30-40% рынка рыночной торговли в стране заняты торговыми сетями, которые «малым бизнесом» не назовешь при всем желании (именно о развитии последнего постоянно говорит и власть, и экономисты).

Напомним, именно появление в Москве в самом начале 90-х частных палаток и торговавших по свободным ценам сразу всем – от водки до дубленок, положило конец глобальному товарному дефициту.

Впрочем, это хорошо забытое старое будет носить другое название. «Можно палатки назвать ларьками, а можно павильонами. И сделать все красиво, удобно и комфортно для потребителей», - комментируют в Минторге и надеются, что это повысит здоровую конкуренцию в торговой среде.

Кстати, совсем недавно то же ведомство выступило за разрешение торговли пивом в ночное время.

11 февраль 07:41 | : Экономика

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