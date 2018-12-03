И такое бывает. В Архангельске не могут найти жильцов аварийных домов, чтобы их переселить

В столице Поморья продолжается реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Одним из главных моментов этого процесса является поиск собственников и нанимателей расселяемых квартир и заключение с ними последующих соглашений на предоставление жилья.
На сегодняшний день в рамках III-V этапов региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2018 годы на территории по причине отсутствия информации о месте нахождения не расселено 82 жилых помещения.
В связи с этим администрация города просит граждан, зарегистрированных по указанным ниже адресам, в кратчайшие сроки обратиться в департамент городского хозяйства по вопросу предоставления жилых помещений во вновь построенных домах. Горожан ждут по адресу г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, Центр муниципальных услуг. Приемные дни: с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.
В списке домов, предназначенных к сносу и из которых не выписаны жильцы, 64 конкретных адреса (ознакомиться здесь).