Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

И такое бывает. В Архангельске не могут найти жильцов аварийных домов, чтобы их переселить

В столице Поморья продолжается реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Одним из главных моментов этого процесса является поиск собственников и нанимателей расселяемых квартир и заключение с ними последующих соглашений на предоставление жилья.

На сегодняшний день в рамках III-V этапов региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2018 годы на территории по причине отсутствия информации о месте нахождения не расселено 82 жилых помещения.

В связи с этим администрация города просит граждан, зарегистрированных по указанным ниже адресам, в кратчайшие сроки обратиться в департамент городского хозяйства по вопросу предоставления жилых помещений во вновь построенных домах. Горожан ждут по адресу г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, Центр муниципальных услуг. Приемные дни: с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.

В списке домов, предназначенных к сносу и из которых не выписаны жильцы, 64 конкретных адреса (ознакомиться здесь).

 

08 февраль 12:04 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Рестлинг по-поморски. Драка на сессии депутатов посёлка Сия (ВИДЕО)
Памяти кинорежиссера Александра Гришина (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2019 (78)
Январь 2019 (213)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)
Сентябрь 2018 (242)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20