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«Аквилон Инвест»: Дополнительные скидки на квартиры в «Умном доме»

В феврале для покупателей жилья в ЖК «ISadovaya» действует акция «Пакетные квартиры» по которой предоставляется скидка в 3% от их стоимости*.

 

Данный объект холдинг «Аквилон Инвест» позиционирует как Интеллектуальный жилой комплекс**. Здание оборудуется инженерными системами по концепции «Умный дом». Система «Умный дом» включает контролер, обеспечивающий выполнение следующих опций: автоматический сбор и передачу показаний счетчиков; дистанционное управление освещением и розеточной сетью; контроль пожарной безопасности через подключение датчиков дыма; защита от протечек с помощью автоматической запорной арматуры, которая срабатывает при попадании воды на датчики; вывод на контроллер изображений со всех видеокамер; синхронизация мобильного телефона владельца квартиры с системой.

Важной составляющей концепции «Умный дом» является обеспечение безопасности. В жилом комплексе предусмотрен центральный пункт охраны с круглосуточным дежурством профессионального сотрудника охранного предприятия. Входы в подъезды имеют системы контроля доступа – IP-домофон с IP-камерой высокого разрешения. Также видеонаблюдение осуществляется в местах общего пользования, лифтах и на всей территории комплекса. В здании монтируется автоматизированная система оповещения при пожаре, система дымоудаления, места безопасности на балконах.

14-этажный жилой комплекс общей площадью более 16 тыс. кв. м возводится из экологичного и энергоэффективного кирпича по технологии «Теплая керамика» с толщиной наружных стен в 770 мм. В окнах используются двухкамерные стеклопакеты с улучшенной шумоизоляцией (рассчитаны на уровень шума до 80 дБ), со стёклами с селективным покрытием и аргоновым наполнением. Летом они отражают избыточное солнечное тепло, зимой – не дают холоду проникнуть внутрь здания. Остекленные балконы и лоджии шириной до 1 м 80 см сразу оборудуются освещением и розетками. Системы жизнеобеспечения ЖК «iSadovaya» выполняются в соответствии с современными эргономичными требованиями и стандартами. Теплоснабжение обеспечивает автоматизированный индивидуальный тепловой пункт с датчиками температуры. Предусмотрена горизонтальная разводка труб отопления по квартире от коллектора в конструкции пола, установка радиаторов с терморегуляторами. Все квартиры оборудуются индивидуальными счетчиками учета тепла, с возможностью автоматической отправки показаний. Аналогичными возможностями обладают устанавливаемые электро- и водосчетчики. Доступ на каждый этаж гарантируют малошумные современные лифты фирмы OTIS, оборудованные высокочастотными датчиками, обеспечивающие плавность хода, и 30% экономию электроэнергии. Предусмотрен безбарьерный доступ в кабины лифтов. В трехсекционном доме Г-образной формы предусматривается 195 квартир, спроектированных по передовой европейской технологии «Разумные метры» с высотой потолков 2,7 м. В том числе по 26 студий и классических двухкомнатных, 52 евро-двухкомнатных, 78 евро-трехкомнатных и 13 классических трехкомнатных квартир. Входные двери устанавливаются металлические, толщиной 60 мм, с тепло- и звукоизоляцией, внутренней отделкой полотна и системой взломостойких замков. Все квартиры сдаются с белой отделкой, возможен дозаказ чистовой отделки «под ключ».

Отделка парадных, лифтовых и межквартирных холлов, а также лестничных маршей будет выполнена по авторскому дизайн-проекту с сочетанием природных и высокотехнологичных материалов. В подъездах и на этажах устанавливаются стеклянные двери в алюминиевом профиле. В холлах предусмотрены места под колясочную с установкой поручней для крепежа колясок. В местах общего пользования монтируются датчики движения для включения света, которые позволяют сэкономить 70–80% электрической энергии, затрачиваемой на освещение. На 1-м этаже размещаются помещения общественно-делового назначения с отдельными входами со стороны пр. Обводный канал и ул. Садовая. Вход в парадные спроектирован со двора. Дополнительным бонусом для собственников квартир станет собственный Детский клуб, который будет расположен на 1-м этаже. На придомовой территории выполняется комплексное благоустройство, включающее создание игровой зоны с разновозрастными детскими площадками из натурального дерева и ярким антитравматическим покрытием; зоны streetworkout с уличными спортивными снарядами и тренажерами; зоны отдыха со скамейками с USB-разъёмами для зарядки гаджетов и Wi-Fi. Во дворе устраиваются безбарьерные прогулочные дорожки, цветники, газоны, цветущие кустарники, велопарковки. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и наружным освещением, выполненным по авторскому проекту. Предусмотрена гостевая автомобильная парковка и возможность раздельного сбора мусора.  

Участок, на перекрестке ул. Садовая – пр. Обводный канал, где разместится новый дом, приобретен холдингом «Аквилон Инвест» по программе развития застроенных территорий. Здесь за счет компании расселены два деревянных многоквартирных дома и один частный дом. Этот район характеризуется развитой социальной и транспортной инфраструктурой. В шаговой доступности расположены школы №11 и №45, три детских сада, детская поликлиника и стоматология, Архангельский городской культурный центр. В настоящее время на стройплощадке жилого комплекса завершена забивка свайного основания и заливка ростверка, ведется монтаж фундаментных бетонных блоков. Завершить строительство ЖК «iSadovaya» холдинг «Аквилон Инвест» планирует во втором квартале 2021 года.

 

*Сроки проведения акции с 06.02.2019 по 28.02.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент скидок не выплачивается. Застройщик ООО «Билд Файнанс». Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения. Адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, в границах ул. Садовой и пр. Обводный канал. (кадастровые номера земельных участков 29:28:040616:1168, 29:22:040616:30, 29:22:040616:890, 29:22:040616:1170). Подробности по тел.: (8182) 65-00-08. Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru
**Среди других жилых комплексов СИХ «Аквилон Инвест». iSadovaya (айСадовая)

   

08 февраль 09:15 | : Экономика

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