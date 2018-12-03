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Кенозерский национальный парк буквально стоит на золоте

К такому выводу пришли специалисты из «Северо-Западного ПГО» после картосоставительских работ по Шардозерской площади в Архангельской области.

«Объект расположен в Плесецком административном районе Архангельской области и частично включает территорию Кенозерского национального парка. Изучаемый участок занимает площадь в 7 тыс. 616,2 кв. км. В пределах площади листа установлена серия рудопроявлений золота», - говорится в их докладе.

Прогнозные залежи золота в месте изысканий составляют почти 18 тонн.

Напомним, сегодняшняя цена тройской унции золота (31.2… грамм) по курсу ЦБ РФ – 2772.87 руб.

 

07 февраль 11:46 | : Экономика

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