Молодежь Северодвинска получила полтора миллиона "на забавы" (список забав)

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Глава Северодвинска Игорь Скубенко утвердил итоги конкурса проектов «Молодёжь Северодвинска». Общая сумма муниципальной поддержки общественных инициатив составила полтора миллиона рублей.
На пресс-конференции, посвящённой подведению итогов конкурса, начальник отдела молодёжной политики Иван Леонтьев сообщил, что всего поступило 40 заявок. Общая сумма софинансирования инициатив, выделенная из местного бюджета, составляет 1 миллион 554 тысячи рублей.
- Комиссия, в которой работали сотрудники городской администрации и представители депутатского корпуса, рассмотрела все поступившие проекты. Несколько заявок были отправлены на доработку, ещё часть инициатив мы рекомендовали для участия в областных конкурсах. В итоге поддержку получили 35 проектов, - рассказал Иван Леонтьев.
Он добавил, что примерно треть из них - новые, остальные уже известны горожанам.
- Радует, что среди заявок представлены все направления: спортивное, патриотическое, краеведческое, культурное. Есть проекты, посвящённые Году театра, просветительские, - уточнил начальник отдела молодёжной политики.
Иван Леонтьев напомнил, что, согласно условиям конкурса, часть финансирования выделяется из местного бюджета, остальные средства должны привлечь авторы проекта. Общая стоимость инициатив, которые реализуются в рамках конкурса «Молодёжь Северодвинска», составляет более четырёх миллионов рублей.
По сто тысяч рублей из местного бюджета получат молодёжное печатное издание «Позитрон» (Молодёжный центр) и проект «Поморское подворье. Подель» Северного клуба исторического фехтования.
Восемьдесят тысяч рублей выделено объединению поисковых отрядов Северодвинска «За Родину» на реализацию мероприятия «Дорогами памяти».
Летней соловецкой школе юнг, организованной детским морским центром «Североморец», будет переведено семьдесят тысяч рублей.
Шестьдесят одну тысячу выиграл проект «Эхо Афганской войны» северодвинского местного отделения Общероссийской общественной организации.
По шестьдесят тысяч получат волонтёрский фестиваль «Горизонт» (Молодёжный центр) и «Театр и классика» (Детская школа искусств №34).
По пятьдесят тысяч рублей выделено на проекты «Бал активной молодёжи» (САФУ), «Городской турнир по Фрироупу среди жителей города Северодвинска» (Центр развития культуры, спорта и туризма «КирС»), «Нёнокские играньица» (творческое объединение «Нёнокоцкая ключёвка»), «Либрариум. Фестиваль любителей фантастики» и «Театральный бой» (Муниципальная библиотечная система), «Фестиваль хип-хоп культуры и экстремального спорта «Street Life» и «Школа Волонтёра» (Молодёжный центр).
Местный бюджет поддержит на сумму более сорока четырёх тысяч рублей каждому молодёжный историко-спортивный фестиваль «5 часов в «Средневековье» (военно-исторический клуб «Средневековье») и «Каякинг - школа бурной воды» (школа № 30»). Сорок две тысячи пятьсот рублей получит «Школа социального проектирования» (Молодёжный центр), а «Зоомарафон» (Молодёжный центр) - сорок тысяч девятьсот пятьдесят рублей.
По сорок тысяч рублей выиграли проекты: «Достояние Архангельской области» (САФУ), «Клуб Дебатов» (ассоциация противодействия психологической агрессии), «Новое коммуникационно-общественное PROдвижение (НКО продвижение)» («Медиа перспектива»), «Школьный киберпатруль» (социально-ориентированная автономная некоммерческая организация по социальной поддержке граждан «Импульс»).
Полюбившемуся уже проекту «Движение здорового лета» в этом году выделено более тридцати восьми тысяч рублей, а молодёжному информационно-справочному порталу «Молодежьсеверодвинска.рф» (Молодёжный центр) - тридцать шесть тысяч рублей.
По тридцать тысяч рублей из местного бюджета получат летний танцевальный лагерь «Polygon» (Молодёжный центр) и мероприятие «Маршрут личностного развития» (Муниципальная библиотечная система).
Проекты «Семейное кафе» (Молодёжный центр), «Интеллект-многоборье» (ДЮЦ), выиграли по двадцать девять тысяч рублей, а «Спорт для всех» (Северодвинская местная общественная организация инвалидов с потерей слуха) - почти двадцать девять тысяч рублей.
Мероприятия Молодёжного центра «Театральный бинокль», «Северодвинск - ОТКРЫТка», «Научи меня играть» и «Профпроба» получили поддержку на суммы от двадцати тысяч до двадцати трёх тысяч рублей.
Школе № 9 выделено шестнадцать тысяч рублей на реализацию проекта «Каждому равные возможности в защите своих прав!», а региональной общественной организации «Союз Чернобыль» на проведение мероприятия «Урок Чернобыля» - пятнадцать тысяч рублей.