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Северодвинск: Мороз внес коррективы в раздельный сбор мусора

 

В связи с морозной погодой продолжительность акций по раздельному сбору вторсырья сокращена. Они пройдут с 12:00 до 13:30.

Напомним, что 3 февраля возле Дворца молодёжи «Строитель», а также между ЦУМом и драмтеатром (на бывшей платной автостоянке) будут дежурить экомобили архангельской компании «Экоресурс».

Туда можно принести макулатуру, полиэтилен (пакеты и пленки), пластик (ПЭТ-бутылок, ящиков, канистр, бутылок из-под бытовой химии), стекло, жестяные и алюминиевые банки, а также элементы питания и ртутьсодержащие лампочки.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

 

 

05 февраль 08:15 | : Экономика

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