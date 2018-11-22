Северодвинск: Мороз внес коррективы в раздельный сбор мусора

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В связи с морозной погодой продолжительность акций по раздельному сбору вторсырья сокращена. Они пройдут с 12:00 до 13:30.
Напомним, что 3 февраля возле Дворца молодёжи «Строитель», а также между ЦУМом и драмтеатром (на бывшей платной автостоянке) будут дежурить экомобили архангельской компании «Экоресурс».
Туда можно принести макулатуру, полиэтилен (пакеты и пленки), пластик (ПЭТ-бутылок, ящиков, канистр, бутылок из-под бытовой химии), стекло, жестяные и алюминиевые банки, а также элементы питания и ртутьсодержащие лампочки.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)