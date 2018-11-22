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Январь Фонда капремонта Архангельской области - принято 12 домов

12 многоквартирных домов и 16 видов ремонтных работ – таков итог работ Фонда капремонта Архангельской области и наших подрядчиков в первом месяце наступившего года.

В течение января приняты работы по капремонту МКД в шести муниципальных образованиях области – Архангельске, Северодвинске, Няндоме, Устьянском, Вельском и Приморском районах.

«Наибольшее количество домов в январе отремонтировано и принято комиссией в Устьянском районе, три крыши в поселке Октябрьский на улице Коммунальной, 3, 11 и 11 «а» и  одна – в деревне Бережная на улице Полевой, 12, - рассказывает директор Фонда капремонта Архангельской области Александр БАРАЕВ. – В Вельском районе сданы три крыши - в селе Пежма (ул.Центральная, 1 «б»), деревне Шиловская, д.52 и в деревне Козьмино на улице Дроздова, 3. В Архангельске на Троицком, 64 приняты работы по утеплению чердачного перекрытия, в Северодвинске – два дома – на Ленина, 4 «а» мы проводили капремонт трех инженерных систем, на переулке Русановский, 11 – капремонт фасада по технологии бескаркасного утепления. В Приморском районе, в поселке Беломорье, д.5 отремонтированы системы водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, а в Няндоме на улице Спортивной, 9 – крыша».

Напомним, по программе капремонта МКД в 2019 году в Архангельской области планируется выполнить примерно 1000 видов работ на 550 – 600 домах (региональная программа корректируется с учетом исключения домов, где количество квартир менее пяти).

05 февраль 08:00 | : Экономика

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