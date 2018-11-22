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Взгляд ПТУшника. Россия отказывается от высшего образования?

Более половины выпускников профтехобразования из трех российских регионов не желают идти в институты.

Таковы данные соцопроса. Подобным образом ответили 51,8% работающих выпускников колледжей и техникумов в Ивановской области, 56,67% — в Новосибирской области и 56,92% — в Свердловской области.

Опрос проводился с 2016 по 2018 год, среди людей в возрасте от 18 до 30 лет. При этом на момент его проведения менее 10% респондентов получали высшее образование, а более половины работающей молодежи со среднем образованием, заявили, что не будут получать высшее образование в дальнейшем.

Отметим, что в последние годы, особенно в период экономических кризисов, периодически поражающих Россию, на наиболее востребованными на рынке труда считаются именно рабочие специальности – здесь и стабильность, и востребованность, и вполне приличные зарплаты.

Размышления на эту тему читайте здесь.

04 февраль 07:33 | : Экономика

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