Взгляд ПТУшника. Россия отказывается от высшего образования?

Более половины выпускников профтехобразования из трех российских регионов не желают идти в институты.
Таковы данные соцопроса. Подобным образом ответили 51,8% работающих выпускников колледжей и техникумов в Ивановской области, 56,67% — в Новосибирской области и 56,92% — в Свердловской области.
Опрос проводился с 2016 по 2018 год, среди людей в возрасте от 18 до 30 лет. При этом на момент его проведения менее 10% респондентов получали высшее образование, а более половины работающей молодежи со среднем образованием, заявили, что не будут получать высшее образование в дальнейшем.
Отметим, что в последние годы, особенно в период экономических кризисов, периодически поражающих Россию, на наиболее востребованными на рынке труда считаются именно рабочие специальности – здесь и стабильность, и востребованность, и вполне приличные зарплаты.
Размышления на эту тему читайте здесь.