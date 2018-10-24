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Новодвинск: Как сделать дом теплым и красивым (видео)

У нас хорошая новость – в Новодвинске начаты работы по капремонту первого в городе дома, который будет утеплен по технологии бескаркасного утепления панелями «Термолэнд». Это панельный дом на улице Ворошилова, 37/1.

На объект уже завезена первая партия материалов, подрядчиком, ООО «РТ-Строй», выставляются леса.

Через 40 дней дом будет выглядеть совсем иначе – красивый, хорошо утепленный и безопасный с точки зрения возможного возникновения пожара. Панели «Термолэнд» обладают отличными теплоизоляционными характеристиками – и это уже доказано на примере 11-ти северодвинских домов, где проведен капремонт фасадов по этой технологии. Кроме того, - и это очень важно, - способ крепления панелей – максимально щадящий для конструкций дома!

Таких отремонтированных домов в рамках пилотного проекта, реализуемого Фондом капремонта Архангельской области, в Новодвинске будет три. А всего в области – 27.

Все о технологии бескаркасного утепления фасадов панелями «Термолэнд» и о том, как эти работы ведутся в Северодвинске, можно прочитать здесь: https://fond29.ru/search/?q=%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2&where=&how=r


 

02 февраль 08:13 | : Экономика

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