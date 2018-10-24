«Аквилон Инвест» предлагает в феврале квартиры с отделкой "под ключ"

Холдинг «Аквилон Инвест» предлагает своим клиентам в Архангельске и Северодвинске при бронировании в феврале чистовую отделку в подарок или скидку на сумму 3 тыс. рублей с каждого квадратного метра приобретаемой квартиры*.
- Мы ждем всех в наших офисы в Архангельске и Северодвинске. Специалисты помогут подобрать по желанию клиента квартиру по самой выгодной цене и на удобных условиях, проконсультируют о существующих ипотечных программах и рассрочках платежей, и подробно расскажут о том, что включает в себя отделка «под ключ», - рассказал руководитель отдела продаж холдинга «Аквилон Инвест» Егор Федоров.
Чистовая отделка включает в себя: отделка потолка, стены - оклеены обоями под покраску, установку внутриквартирных дверей, розеток, выключателей, настил полов из ламината, кладку кафельной плитки на стенах и полу в санузле, монтаж сантехники. В таком варианте квартира полностью готова для проживания. Заказ отделки возможен в одном из двух цветовых решений на выбор: «Ваниль» выполняется в комнатах и кухне в цвете «дуб», в санузле - сочетание мягких светлых оттенков с белым. «Шоколад» - в цвете «венге», в санузле в светлых тонах с шоколадным оттенком.
Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 16 жилых комплексов – порядка 500 тыс. кв. м общей площади. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 100 тыс. кв. м и микрорайона в Северодвинске площадью до 50 тыс. кв. м.
*Сроки проведения акции с 01.02.2019 по 28.02.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере подарках, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент подарка не выплачивается. Застройщик ООО «Капитал Инвест». Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и автомобильным паркингом (1 этап – жилой дом в осях 1-16) (2 этап – жилой дом в осях 17-35) по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул.Выучейского и пр.Ломоносова. Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru