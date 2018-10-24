Как понять, что лифт неисправен? Рекомендации проофессионалов

На этот и другие вопросы ведущего радиопрограммы «Открытая среда» Константина ПОПОВА и дозвонившихся в прямой эфир «Радио России» жителей Архангельска вечером 30 января отвечали руководитель Ростехнадзора по Архангельской области Эдуард ПИВОВАРОВ и директор регионального Фонда капремонта Александр БАРАЕВ.
2700 единиц лифтового оборудования сегодня состоит на учете в региональном управлении Ростехнадзора - такую цифру назвал Эдуард Пивоваров. Примерно 1800 из них к началу действия Техрегламента таможенного Союза – 20 февраля 2020 года – перешагнут срок эксплуатации в 25 лет, а, значит, должны быть модернизированы, заменены или остановлены. Техрегламент – жесткий, что объяснимо – правила безопасности в нем, как и в правилах дорожного движения, в буквальном смысле написаны кровью. И если речь идет о безопасности людей – рисковать нельзя.
То, что Ростехнадзору наконец вернули полномочия в надзоре за лифтовым хозяйством – благо. Так считают оба участника радиоэфира. 2013 – 2017 годы, когда ввод в эксплуатацию и содержание лифтов было на совести застройщиков, подрядчиков, обслуживающих организаций, но только не Ростехнадзора, показали, что решение это было в корне неверным. И сегодня, по сути, приходится устранять последствия того «безвременья».
Однако, хоть полномочия РТН и вернули, но просто так выехать на проверку его специалисты не могут. Поскольку есть закон, который не позволяет «кошмарить» бизнес, а именно устраивать внеплановые проверки просто потому, что инспекторы Ростехнадзора считают необходимым проверить именно тот дом, лифты в котором вызывают обеспокоенность. Почему? Потому что все дома находятся под управлением либо ТСЖ, либо управляющих компаний, а, значит, являются, отдельными хозяйствующими субъектами.
Какой выход? Порядка 20-ти плановых проверок в год, все остальное – только по заявлениям граждан – по представлению прокуратуры (такие случаи были в Коряжме и Архангельске) или по решению суда, такой случай был отработан в 2015 году – прокуратура сама вышла с ходатайством в суд.
Поэтому, посоветовал всем радиослушателям руководитель регионального управления Ростехнадзора Эдуард Анатольевич Пивоваров, если у вас есть серьезные опасения по поводу безопасности лифта в вашем доме, нужно позвонить на номер диспетчерской Ростехнадзора 20-42-79 и лично написать заявления в офисе организации по адресу: г.Архангельск, ул.Теснанова, 16/1 (или отправить почтой). Это станет основанием для внеплановой проверки.
Есть несколько признаков поломки лифта:
Любое отклонение от нормальной работы лифта квалифицируется как потенциальная опасность.
Если техническое устройство, за обслуживание которого жильцы платят деньги, работает не так, как нужно, стоит пожаловаться тому, кто производит обслуживание. В каждом лифте должны быть указаны координаты обслуживающей компании. Если она ничего не предпринимает, нужно обращаться в управляющую компанию. Если и после этого ситуация не меняется, надо писать жалобу в жилищную инспекцию, а в случае возникновения угрозы жизни и здоровью человека — в Ростехнадзор. Но, повторимся, к сожалению, у Ростехнадзора есть полномочия на проверку только общих требований. Как проводится обслуживание, он проверять не вправе.
Чтобы обезопасить себя, выполняйте правила пользования: убедитесь, что кабина пришла, а её двери полностью открылись. В правилах всё записано: если вы застряли в лифте, вызывайте диспетчера или обслуживающий персонал, ждите их прибытия и выполняйте все команды. Если лифт не вызывается или застревает, он неисправен.
P.S. За последние два года по программе ускоренной замены лифтов, действующей в Архангельской области, региональным оператором заменено 605 единиц лифтового оборудования в пяти муниципальных образованиях (Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Коряжме и Мирном). В планах на 2019 год – замена еще 220 подъемников, по ним сейчас идет процедура заключения договоров. В течение года будет решен вопрос еще по 50-70 лифтам, где 25-летний срок истекает к февралю 2020 года. Таким образом, Фонд капремонта полностью закрывает вопрос по лифтам тех домов, которые находятся в «общем котле», подчеркнул директор Фонда Александр Бараев.
Что касается порядка 900 подъемников в домах, аккумулирующих средства за капремонт на спецсчетах, то здесь собственники сами должны принять решение:
Вариант первый: Воспользоваться программой по рассрочке, которая в 2018 году уже была успешно опробована в Москве, когда 30% от необходимой суммы за покупку и установку лифта собственники платят сразу, 20% - по окончании строительно-монтажных работ и 50% - в рассрочку на пять лет. Такие предложения были разосланы для всех домов, находящихся на спецсчетах, однако, спустя два месяца, откликнулись лишь три (!) дома.
Вариант второй: Принять решение и уйти со спецсчета на «общий котел», тогда Фонд в рамках регпрограммы будет решать вопрос по замене лифта в данном доме.