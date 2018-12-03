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Как удержать народ в Заполярье? При ПОРА появится Центр подходящей работы в Арктике

29 января 2019 г. состоялось заседание Дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), на котором был представлен новый проект «Центр подходящей работы в Арктике». Модератором встречи выступила Вера Владимировна Пчелинова, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии труда и специальной психологии факультета психологии РГСУ.

Центр подходящей работы — проект экспертного центра «ПОРА», в рамках которого планируется создание службы профессионального карьерного ориентирования и информирования населения о возможностях работы в российской Арктике. Работа по данному проекту была начата Верой Пчелиновой в рамках грантовой программы ПОРА.

По ее словам, на современном этапе для развития Арктики очень важно, чтобы люди оставались жить и работать на этой территории, жили там полноценной жизнью, занимались интересным и полезным делом. Необходимым условием для этого является развитие трудового и профессионального сознания и самосознания. Что, в свою очередь, предполагает научное осмысление целостной картины мира труда и профессий. Необходимы разработка основ трудоведения, составление понятных описаний профессий, формирующих образы трудовой деятельности.

Проблемой Арктики является отток населения: жители стремятся уехать в другие регионы учиться и работать, с детства не связывая свои карьерные перспективы с Севером. Многие из них не знают, что в Арктической зоне представлены практически все профессии. Исключение составляют разве что текстильные производства.

Социолог, член Научного совета ВЦИОМ Румия Ромашкина отметила, что и для жителей Арктики, которые к тому же хорошо адаптированы к климатическим условиям, и для представителей других регионов Арктика — отличная территория для профессиональной самореализации, где каждый может найти себе работу по душе с хорошим заработком. На сегодняшний день и крупные компании, и небольшие работодатели на севере России остро нуждаются в квалифицированных кадрах. Поэтому важной задачей должно быть знакомство людей, которые выбирают профессию, с возможностями работы в Арктике.

При этом, как рассказала Вера Пчелинова, проблемой профессиоведения в России является колоссальный разрыв между существующей нормативной базой, регулирующей трудовые отношения, и потребностями людей в знаниях о мире профессий. Существующие документы, классифицирующие профессии, направлены на решение чисто юридических задач: они написаны канцелярским языком, ориентированы на сотрудников кадровых служб. В то же время в ряде государств достаточно давно существуют целостные справочники профессий. Например, в США издается ежегодник Occupational Outlook Handbook, в котором структурированно, ясным языком описаны десятки тысяч американских профессий.

Подводя итоги мероприятия, менеджер проектов ЭЦ «ПОРА» Андрей Дементьев отметил, что организация консультативного Центра подходящей работы в российской Арктике при ЭЦ «ПОРА» может стать важным шагом для развития профессиоведения в России. Первым этапом этой работы должна стать разработка модели такой службы.

Одним из ключевых направлений деятельности Центра подходящей работы должно стать создание инструментария — Словаря арктических профессий, ориентированного на человека и его потребности в этих знаниях.

Для работы в Центре на первом этапе планируется привлечение волонтеров — студентов психологов, юристов, социологов, экономистов, обучающихся в вузах Арктической зоны. После соответствующей подготовки они смогут осуществлять реальную работу по трудовому и профессиональному ориентированию. Эта деятельность очень важна: осознанное построение профессионального будущего — важнейшее условие для успешного развития российской Арктики.

В мероприятии также приняли участие генеральный директор Центра позитивных технологий Ирина Несивкина, представитель центра солеварения на севере России «Соль земли» Елена Сикачева, социолог Ольга Бехчанова, директор научно-практической лаборатории «Психологические инструменты» РГСУ, консультант Департамента молодежной политики, культуры и туризма администрации ЯНАО Инна Морозова, психолог, HR-специалист Светлана Шилина.  

 

31 январь 11:48 | : Экономика

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