Россиян перестал интересовать доллар

Рекордно низкое число россиян сегодня следит за новостями с валютной биржи. Рубль в качестве средства хранения накоплений в 2 раза популярнее доллара и в 3 раза – евро. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех регионов России.
39% опрошенных назвали рубль лучшей валютой для накоплений. 19% респондентов выбрали лучшей валютой для сбережений доллар. 13% больше доверяют евро. 9% — прочим валютам: чаще всего назывались китайский юань и фунт стерлингов. Каждый пятый респондент затруднился с ответом (20%).
Национальная валюта является фаворитом среди россиян до 24 лет (45%). С увеличением возраста, рублю доверяет меньшее количество опрошенных: от 25 до 44 лет — 39%, от 45 и старше — 36%. С ростом уровня дохода доверие россиян к рублю значительно падает: среди граждан с зарплатой до 25000 руб. рубль как лучшее средство для накоплений выбрало самое высокое количество респондентов (47%), среди россиян с доходом от 45000 руб. — самое низкое (36%). У респондентов с заработком от 45000 руб. в месяц доллар популярнее, чем у опрошенных с более низком доходом (23%). Чаще всего американской валюте доверяют мужчины (24%), в то время как отношение к рублю и евро у представителей обоих полов примерно одинаковое.
Рекордный уровень доверия рублю наши соотечественники показывали в мае 2015 года (53%). В январе 2014 года национальной валюте доверял всего 31%. В мае 2009 года евро отдавали предпочтение 28% россиян, а в апреле—мае 2015 этой валюте доверяли всего по 8%. Максимальной популярности доллар, как средство накопления, достигал в августе 2018 года (21%). В августе 2007 и мае 2009 доллар собрал всего по 5% голосов.
За динамикой курса рубль—доллар сегодня следят 23% россиян. Большинство опрошенных (59%) не интересуются курсом.
Стоимостью доллара чаще всего интересуются мужчины (28%) и респонденты с зарплатой от 45 000 руб. (29%). Реже всего следят за изменениями женщины (17%) и опрошенные с доходом от 25 000 до 35 000 рублей в месяц (12%).
Курс доллара сегодня волнует рекордно низкое число россиян (23%). В декабре 2014, в период обвального падения курса национальной валюты, за новостями с валютной биржи следили 54% респондентов.
По средним оценкам тех, кто интересуется динамикой курса рубль—доллар, 1 февраля 2019 года доллар будет стоить 68 руб. 04 коп.