«Аквилон Инвест» помогает правительству региона решать проблему обманутых дольщиков

Совместно с Правительством Архангельской области холдинг «Аквилон Инвест» реализует масштабный инвестиционный проект по восстановлению прав граждан пострадавших от недобросовестных действий застройщика ЖК «Ленинградский» - ООО «Стройресурс».
Напомним, что строительство ЖК «Ленинградский» на ул. Воронина началось в 2014 году? но оно так и не продвинулось дальше фундамента и свайного поля. По материалам проверки областной инспекции госстройнадзора в отношении застройщика - ООО «Стройресурс» было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, которое могло выразиться в нецелевом расходовании средств дольщиков.
Одним из механизмов восстановления прав обманутых дольщиков, является принятый в регионе по инициативе правительства Архангельской области закон, по которому инвестору, взявшему на себя обязательства по выплате пострадавшим денежных средств,, предоставляются земельные участки для строительства жилья без проведения торгов.
В соответствии с областным законом проект предусматривает выплату холдингом «Аквилон Инвест» 38 гражданам денежной компенсации в размере более 50,6 млн рублей и выделение компании земельных участков для строительства трех новых жилых комплексов.
На заседании комиссии по вопросам защиты прав и законных интересов граждан, средства которых привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, возглавляемой председателем правительства Архангельской области Алексеем Алсуфьевым, принято решение признать инвестиционный проект, предусматривающих восстановление прав граждан, соответствующим всем критериям и рекомендовать инспекции строительного надзора предоставить земельные участки под строительство.
В настоящее время 17,1 млн рублей уже направлены для компенсации 11 гражданам. Ведется оформление документов для перечисления средств еще 27 обманутым дольщикам.
На выделенных в Архангельске участках холдинг «Аквилон Инвест» планирует построить три новых жилых комплекса. Они разместятся: на пересечении ул. Логинова и пр. Новгородский, а также на перекрестках пр. Ломоносова с ул. Володарского и с ул. Серафимовича. Сейчас ведется проектирование этих объектов.