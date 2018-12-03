Что разрушит торговый центр в вашем городе? Предсказания канадского архангелогородца

Давно замечено мной, что год у нас начинается с раскачки.
На Севере мира особенно. Дни короткие, морозные, да и праздники эти. Будь она не ладны. Я вообще оттого, как и известный многим Владимир Познер в партию вступил, потому что с Марксом, который Карлом был, вообще-то согласен. "Рабочие часы - это счастье человеческое, а вот отдых - это сродни наказанию", так мыслил немецкий философ.
Время прошло, уж и партбилет украли, и комсомольское прошлое из квартиры моей архангельской на Галушина. Когда скандинавским водителям правильный путь в баню указывал в далеком 1993 году. Вернулся... ан нет тебе ни дипломов разных, ни свидетельств с ордерами на квартиру, ни коммунистического прошлого, которое в легендарном тогда Северном морском пароходстве приобрел.
А что скрывать? Что было -то было.
Пока майор показания с меня снимал, еще 3 квартиры в восьмом микрорайоне Архангельска ограбили. Во как быстро тогда работали ребята или, наоборот, медленно. Это уже я о милиции, которая так на мой взгляд более симпатично, называлась. Уж больно много капитализма в названии полиция присутствует.
У меня потому настроение такое веселое, что за окном оттавским холод лютый, а я в лето собрался. Но, чтобы надолго вас, читатель, в покое не оставлять, решил о самых значимых вехах страны своего нынешнего пребывания, Канады, просветить. Тем более до отъезда домой меньше двух недель осталось.
Все. Настраиваемся на серьезное чтение и раздумья. Я вовсе не глупости говорю, читатель. И здесь ведь тоже всякие люди живут.
А про Канаду только с одной целью рассказать хочу.
Что -то подсказывает мне, что сзади едем - догоним. И, вдруг мэр какой-нибудь, тот же Олег Белак нарьянмарский, почитает и скажет: "Э, ребята, а ведь прав канадский -то архангело-о-городец. Не надо нам той канадской действительности навязывать и прививать у себя". Лучше мы пойдем другим путем." И правильно сделает. А может и нет. Тут все по обстоятельствам и технологическим возможностям страны, региона, города или района даже.
2019 год уверенно называют годом смерти торговых центров в Канаде и США.
На одном ведь континенте эти дружественные между собой страны находятся. 20% всех торговых центров прекратят свое существование. Шопинг продолжает уходить в интернет и большим компаниям выгоднее иметь собственный склад, нежели собственные магазины с витринами и продавцами. Главным убийцей красавцев моллов останется интернет-гигант Amazon и его основатель Джефф Безос, который когда-то начинал со скромного продавца книжек.
Уже в 2019 году радикально поменяется логистика доставки товаров. Эта сфера станет самым перспективным бизнесом. И неважно, чем доставка товаров будет осуществляться. С помощью грузовиков, самолетов, дронов или... велосипедов.
Так что, как быстро застроили моллами Архангельск, так они и в небытие уйти могут. Не так быстро, не волнуйтесь, строители. Хоть и быстро новости нынче долетают, но сознание от бытия всегда отстает. Тут снова немецкий автор "Капитала" прав оказался. Но строителям архангельским на заметку взять все равно не плохо бы было. Жаль, если отбить деньги за молл не успеют.
В ближайшие месяцы на дорогах Страны Кленового листа начнется тестирование грузовиков без водителей. В 2018 году эти полуфантастические транспортные средства ездили только по специальным дорогам и в присутствии водителя на случай ЧП.
А вот тут опять есть, о чем задуматься транспортному бизнесу. Если тестовые испытания завершатся успешно до июня 2019 года, и сферу транспортных услуг удастся полностью автоматизировать, то... страшно подумать. Нас ждет обрушение цен практически на все товары и услуги. Новые технологии так быстро не внедряются. Мечтать об этом пока рано. Но, когда сам видел, сколь далеко та же Оттава в этом направлении продвинулась, есть уверенность, что водитель грузовика о-очень скоро может стать похожим на водителя кобылы - персонажа из легендарной советской кинокомедии "Волга- Волга". Думай, транспортник, и соображай , куда дело движется.
Хотя поросенком "Наф-Нафом" всегда легче быть. Это в нашей натуре русской заложено, да и думать неохота. Когда это еще будет?
Люблю я число три. И перевожу его с особым трепетом. Все тройку на русском языке знают ибо связывают это слово с тройкой лихих купеческих лошадок. Там и удаль русская, и бесшабашность. Так вот и год уже наступивший, который может оказаться самым непредсказуемым в еловеческой истории.
В 2019 году в продажу поступят 3-D принтеры, с помощью которых можно будет изготовить большинство вещей, которые мы привыкли покупать в магазинах. С помощью принтера 3-D и прилагающегося к нему материала (пластик, дерево, металл и т.д.) можно будет напечатать по интернет-трафаретам сотни тысяч вещей. От гвоздей до молотка, от совка для уборки мусора до книжной полки.
Получается 3-D принтер станет такой же нормой, как стиральная машина или холодильник. У меня мало сомнений, что распространение этих принтеров приведет к тому, что на североамериканском континенте очень скоро взрослые будут рассказывать свои внукам, как для покупки столовых приборов, разных всяких крючков-вешалок раньше они ездили в специальные магазины. Тут уж и вовсе давняя песня Пугачевой на ум приходит про то, что "нынче в школе первый класс вроде института". Или там другие наши народные могучие песни про провода, которые заиграли и новую жизнь в деревню принесли.
Удивлять это тоже искусство своего рода. И размышлять о будущем, чтобы не опоздать потом туда и вовремя приехать со всем цивилизованным миром. Можно, конечно, пограничную и таможенную службу напрячь и законсервировать отсталость. Как, скажем,
в моем недавнем бизнесе, когда автобусы мирового гиганта Вольво на полном серьезе на пригодность для аттестации рабочего места в Архангельске проверялись. Прибором начала 20 века проверялось шведское техническое чудо, опередившее время наше, может, и навсегда. За сертификат еще и платить приходилось.
Ну, а всякие там новости мы "галопом по Европам пробежим". Что комбинация WI-FI и GPS (у нас Глонасс -В.Х) позволит создать новую систему безопасности на дорогах, которая должна снизить количество аварий на 70-80%. Или, скажем, о крупнейшей в мире (это уже поближе к нам, в Европе) ветряной электростанции в Ирландском море, которая способна обеспечить электричеством 600 тысяч односемейных частных домов. Люди получают экологически чистую энергию от постоянно дующего ветра. Ненецкий округ с его ветрами точно мог стать бы пилотным проектом для подобного энергообеспечения, о котором можно было прочесть, разве что, в научно-фантастических романах.
Нам тоже есть, чем гордиться. Разве не радостно, что ООН провозгласила 2019 годом периодической системы химических элементов Дмитрия Менделеева, который начал свое творение 150 лет назад?
Только всегда помню о том, чтобы стоять на месте - нужно бежать. Ну, а уж если речь о развитии поступательном идет - нужно бежать быстрее.
Услышали меня из заокеанских далей?
Ну тогда я спокойно отправляюсь из канадской суровой зимы в доминиканское лето. Что интересного увижу - сообщу непременно. Хотя точно уверен, что ни Кубе, ни Доминикане
появление в продаже 3-D принтеров не грозит пока.
Владимир Харлов