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В Архангельской области проходят приемки работ по программе капремонта 2019 года

По данным на 28 января, реализация региональной программы капремонта МКД составляет 10% по 48 видам работ (основной перечень) и 4% - 24 вида работ по резервному перечню.

В 2019 году в региональную программу попали 732 многоквартирных дома (297 в основном перечне и 435 – в резервном), в которых запланировано сделать 1154 вида ремонтных работ (482 – по основному перечню и 672 – по резервному).

В настоящее время, по словам заместителя директора Фонда капремонта Архангельской области Михаила ХАБАРОВА, уже заключены договора на 188 видов работ по основному перечню и на 340 – по резервному. Что в процентах составляет 39% и 51% соответственно. Отметим, что программа капремонта-2019 в регионе начала реализовываться еще в 2018 году. Так, в декабре комиссиями приняты работы в Новодвинске, Северодвинске, Приморском районе и южных районах области.

Только по Устьянскому району выполнение КП-2019 (основной список)  составляет 33% - там запланирован капремонт 9 домов (12 видов работ), из которых готовы уже 3 МКД. В резервном перечне этого муниципального образования – 7 домов, договора с подрядными организациями заключены уже по шести, в одном доме все работы завершены (это 14%).

В целом (по основному и резервному перечням) в муниципальных образованиях Архангельской области запланирован ремонт в:

  • 257 домах Архангельска
  • 17 домах Коряжмы
  • 41 доме Котласа
  • 35 домах Новодвинска
  • 17 домах Мирного
  • 175 домах Северодвинска
  • 19 домах Вельского района
  • 2 домах Верхнетоемского района
  • 8 домах Вилегодского района
  • 11 домах Виноградовского района
  • 8 домах Каргопольского района
  • 9 домах Коношского района
  • 5 домах Котласского района
  • 3 домах Красноборского района
  • 8 домах Ленского района
  • 1 доме Лешуконского района
  • 4 домах Мезенского района
  • 9 домах Няндомского района
  • 12 домах Онежского района
  • 8 домах Пинежского района
  • 28 домах Плесецкого района
  • 18 домах Приморского района
  • 16 домах Устьянского района
  • 15 домах Холмогорского района
  • 6 домах Шенкурского района.

«На прошедшей неделе были приняты работы по капитальному ремонту крыш в домах на улице Коммунальной, 3, 11 и 11 «а» поселка Октябрьский и на улице Полевой, 12 в деревне Бережная Устьянского района, на улице Центральной, 1 «б» в селе Пежма Вельского района, а также по капремонту фасада (бескаркасное утепление) на переулке Русановский, 11 в Северодвинске, - рассказала начальник отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Анна КАЛИНИНА. – Что касается приемок по плану 2019 года, которые мы провели в конце декабря минувшего года, это крыши в поселке Конево Плесецкого района на ул.Мира, 6 и 8, в Архангельске на ул.Жоссу, 16, в Северодвинске на ул.Железнодорожной, 15 «а» и 23 «в», на ул.Ломоносова, 44 и ул.Труда, 35, в новодвинске на ул.3-й Пятилетки, 28, в Коряжме на ул.Архангельской, 3 и 25, на набережной имени Н.Островского, 42 «а» и 46 «а», на ул.Ленина, 20 и 36 «а» и на улице Советской, 6 «б». Одна крыша принята в Вельске на переулке Торговом, 15, одна – в Вилегодском районе – в селе Ильинско-Подомское на ул.Советской, 76 и три – в Приморском районе – в поселке Уемский на Большесельской, 85, в Катунино – на улице Катунина, 6 и в поселке Луговой, 4. Также в конце декабря было проведено 10 комиссий по капремонту фасадов по новой технологии бескаркасного утепления в северодвинских  домах на пер.Восточный, 3 и 5, ул.Гайдара, 1, 3 и 4, ул.Тургенева, 7 и 9, ул.Чехова, 1, 3, 5. Инженерные системы после капремонта приняты в домах Архангельска (ул.Дрейера, 1/1, ул.Кирпичного завода, 18), в Северодвинске (ул.Г.Седова, 17, ул.Торцева, 38 «а», пр.Беломорский, 54/15, ул.Южная, 6 и пр.Ленина, 43 «б», в Новодвинске – на ул.50 лет Октября, 43/1 ул.Ворошилова 31/1, ул.Добролюбова, 6/1 и ул.Советов, 19, в Коноше выполнены работы по дому 96 на ул.Советской, в Коряжме – по ул.Ленина, 18 «а», наб.Островского, 46 «а», ул.Ленина, 20, в Приморском районе – по дому 74 в поселке Васьково». Также приняты фундаменты в Архангельске на ул.Гуляева, 107 и в Каргополе – на ул.Ленина, 97».

 

30 январь 07:59 | : Экономика

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