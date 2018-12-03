Новодвинские сетевики признали, что перепад давления на их теплосетях не соответствует техусловиям

Ответственность за то, что «после капремонта в домах Новодвинска, где велась модернизация теплоузлов, жить стало хуже», лежит на ресурсоснабжающей организации - ОАО «Сети», а не на Фонде капремонта, проектировщиках или подрядчиках.
На прошедшем 24 января совещании под председательством заместителя главы Новодвинска Марии ХВОСТЮК это было признано ОАО «Сети».
Причиной совещания стали обращения жильцов ряда домов, где в 2018 году шли работы по капитальному ремонту систем теплоснабжения – в 10 МКД Фонд капремонта модернизировал теплоузлы, осуществив переход с «открытой» на «закрытую» систему теплоснабжения. То есть если раньше горячая вода шла до потребителя из системы отопления города, то сегодня создан замкнутый цикл, когда холодная вода подогревается в пластинчатом теплообменнике и уже подогретая доставляется в квартиры. В новых теплоузлах установлена погодозависимая автоматика: в зависимости от температуры наружного воздуха осуществляется ограничение расхода теплоносителя. Это сделано для того, чтобы в осенне-весенний периоды у жильцов не было перетопа, - чтобы не топить улицу и экономить на платежах.
Но благое дело обернулось обратной стороной: те параметры, которые местные сетевики дали проектировщикам, они же сами и не смогли выдержать. В результате – жалобы из нескольких домов, где в не самые низкие температуры на улице – в квартирах холодно…
«Основная проблема, из-за которой это происходит, - некорректные перепады давления на теплосетях, - пояснил участникам совещания представитель проектировщика - заместитель директора ООО «Инженерные технологии» Дмитрий ЛОГИС. – В Новодвинске есть «тупиковые» ветки – и страдают пятиэтажки, которые находятся в этих «тупиках», там перепад давления минимальный. И если раньше у вас была бригада, которая делала балансировку этих веток, то сейчас ее нет, давление никто не регулирует».
В итоге вместо заявленного в техусловиях давления в 5 метров водного столба (0,5 кг/см3) новодвинские теплосети выдают в два раза меньше – 0,3 кг/см3, а то и всего 0,2. С этим согласился представитель ОАО «Сети»: «Мы давали в техусловиях усредненный перепад в 0,5 кг, но варьируется он до 100 граммов…»
Решение, как «довести до ума» работу теплоузлов в проблемных домах Новодвинска, сегодня есть – для этого необходима корректировка проектной документации и установка дополнительного оборудования. Но в перспективе – установка еще 19 теплоузлов, и здесь выход из ситуации должен быть принципиально иным. Такой выход был найден: «наложить» дома на существующую схему теплоснабжения города и посмотреть перепады давления. И уже, исходя из этого, корректировать список.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр БАРАЕВ, директор Фонда капремонта Архангельской области:
- В прошлом году мы начали работы по модернизации тепловых узлов в Новодвинске. В первую очередь, это связано с реализацией Федерального закона, который предписывает всем муниципальным образованиям, работающим на открытой системе теплоснабжения, обеспечить переход в кратчайшие сроки на закрытую систему ТСН. Наш проект по модернизации тепловых узлов направлен в том числе и на реализацию этого ФЗ.
Для нас это новое направление в работе, в том числе по Новодвинску. После реализации первых проектов мы столкнулись с проблемой по ряду тепловых узлов: давление, которое обеспечивается ресурсоснабжающей организацией, не соответствует тем проектным решениям, которые у нас были выданы с учетом техзадания, которые выдавались этой же самой РСО. В этой связи по ряду МКД у нас возникли проблемы по обеспечению температурного режима. И встреча была направлена на выработку решения по исправлению ситуации и наладки температурного режима в этих проблемных домах. Обозначили, что нам необходимо будет предпринять определенные действия, в том числе с нашей стороны – со стороны Фонда, поскольку РСО не сможет обеспечить те параметры, по которым должна работать система ТСН. Мы будем сейчас реализовывать точечные решения по домам, где уже смонтированы теплоузлы. Также речь шла о ближайшем будущем, по домам, где у нас в текущем году предполагалась реализация 19 проектов по замене теплоузлов. Сейчас есть необходимость провести корректировку, совместно с тепловыми сетями будем определять объекты, где гидравлический режим обеспечен и нет никаких сомнений, что модернизированные теплоузлы будут работать в соответствии с теми параметрами, которые обозначены. Но по другим домам, возможно, придется пересматривать объекты, либо работать совместно с теплосетями по наладке этого режима, чтобы в дальнейшем мы смогли приступить к реализации. Но видимо по этим объектам - это перспектива даже уже не текущего года.
В ближайшее время в тех домах, где возникла проблема, мы реализуем техническое решение, чтобы наладить температурный режим. Это произойдет не сегодня и не завтра, поскольку связано с необходимостью проведения аукционных процедур и заведением на объекты новых подрядных организаций. По-другому никак, новый вид работ – это дополнительное вливание денежных средств, которое оценивается порядка 1 млн 200 тысяч рублей. Это точечные решения, которые необходимо принимать. Хотя, повторюсь, с точки зрения подготовки проектной документации все сделано было в соответствии с требованиями. И в случае, если бы работа теплосетей была обеспечена в нормативном режиме, то и работа теплоузлов была бы корректной.