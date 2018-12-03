Будущее за рециклингом. Эксперт считает, что сегодняшние технологии раздельного сбора мусора - вчерашний день

Вот это действительно неожиданный взгляд на проблему утилизации ТКО!
Доцент кафедры госрегулирования экономики РАНХиГС, член Экспертного центра по развитию Арктики Александр Воротников считает, что старые принципы и технологии раздельного сбора мусора морально устарели.
С его аргументами вы ознакомитесь ниже. А пока общая картина сегодняшней ситуации в Архангельской области:
Раздельный сбор твердых отходов сегодня в топе новостей Архангельской области. И не мудрено: новая система обращения с отходами, помимо ликвидации и переноса свалок, предполагает переход на разделение твердого бытового мусора на бытовом уровне, то есть самими гражданами, для чего точки по сбору отходов планируется оснастить несколькими специальными контейнерами для сортировки отходов по фракциям.
У нас, в Поморье, сегодня Северодвинск является лидером региона по внедрению раздельного сбора. По информации главы города Игоря Скубенко, элементы соответствующей системы здесь начали формировать семь лет назад. Все начиналось с семи контейнеров для размещения вторичного сырья (пластика, металла, картона). Сегодня их в городе корабелов 86, только что установили еще шесть. Пока что споры идут вокруг количества контейнеров для сбора: одни считают, что достаточно двух – для пищевых отходов и всего остального, другие настаивают на непременном пофракционном сборе, чтобы стекло, пластик, металл, бумага и т.п. собирались в абсолютно разные емкости, начиная с кухни и заканчивая контейнерными площадками во дворе.
Однако к самой технологии раздельного собора ТКО есть немало вопросов. Ряд экспертов считает, что это – шаг назад по сравнению с новыми технологиями рециклинга, которые предлагают современные экотехнопарки.
Своим видением проблемы делится эксперт Александр Воротников (на фото) в интервью федеральному изданию «Клуб регионов:
«В России уже существует стратегия развития отрасли переработки, которую разработал Минпромторг, которая предполагает создание так называемых экотехнопарков, и они в нашей стране уже создаются. Здесь нужно отметить несколько важных моментов: у нас в стране огромное количество несанкционированных свалок, у нас огромное количество мусора вырабатывается постоянно, это все тоже нужно перерабатывать, плюс у нас серьезный накопленных экологический ущерб.
…Во всем мире существует большое количество программ рециклинга, когда отходы возвращаются назад на производство, и это дает экономический эффект, тем более если организовать эту работу по «зеленым» стандартам. Твердые бытовые отходы – это ценный ресурс, который мы должны научиться перерабатывать самостоятельно. Мы должны создавать промышленность и рабочие места для этого либо мы на корню уничтожим свое будущее, откажемся от претензий на то, что Россия – это технологическая держава, признаем, что мы ничего не умеем делать сами. Президент говорит о том, что нам нужно преодолевать технологический разрыв, иначе можно будет вести речь уже о потере независимости страны, так что этими технологиями нужно заниматься.
Но когда говорят о технологии раздельного сбора мусора, о ее внедрении, то я лично считаю это технологически серьезным шагом назад, использованием примитивных, трудоемких и устаревших технологий. Объясню почему. Технология раздельного сбора мусора была предложена в прошлом веке в европейских странах, и на тот момент она была передовой, потому что тогда еще не существовало технологий по разделению мусора. Сегодня для промышленной мусоропереработки намного эффективнее и выгоднее собирать весь мусор, сортировать и перерабатывать его в определенном месте. Во всем мире все это делается уже так.
Почему сейчас лоббируют раздельный сбор мусора? Посмотрите, для этого нужно несколько видов контейнеров, если посмотреть в масштабах страны, нужны миллионы контейнеров, и те, кто получит заказ на их изготовление, получат доступ к миллиардам рублей. И речь только о таре. А потом мы видим, как весь раздельный мусор сваливают в один грузовик, и увозят, и снова сортируют. В результате выполняется двойная – тройная работа».
По глубокому убеждению эксперта, описанная выше технология - это огромная ошибка, и в стране необходимо продумать организацию сбора мусора. Ни в коем случае нельзя допустить раздельный сбор мусора в таком виде, который предлагается сейчас, потому что к этому не готова промышленность по переработке, и ее необходимо создавать практически с нуля, потому что это «забивает голову населению и неверно с технологической точки зрения», считает Воротников.
Однако с перерабатывающей промышленностью в нашем регионе дела обстоят пока что не очень. Даже АМПК – вовсе не переработчик, а сборщик, сортировщик и прессовщик отходов; он все отправляет отсюда в другие регионы на переработку и переплавку. Разве что макулатуру у нас можно перерабатывать в каких угодно количествах. Стекло едет в Ярославль, пластик – в Москву и так далее.
В этом контексте, технологии, которые в дальнейшем буду применяться в ходе проекта «Шиес» выглядят почти технической революцией, здесь мы можем опередить многие регионы России, в том числе, и центральные.
По информации ООО «Технопарк», осуществляющего проект экотехнопарка «Шиес», сортировочные линии способны отделить до 99 процентов пищевых отходов из общей массы, а остальное автоматически разделить на полезные фракции, которые после прессовки легко могут быть переработаны. На большинстве же существующих сортировочных линий десяток-другой работников вручную роются в отходах, пытаясь их рассортировать, тогда как для европейских технологий это давно и успешно пройденный этап.