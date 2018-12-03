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C 1 февраля российские инвалиды станут еще богаче

С первого числа будущего месяца для отдельных категорий граждан пособия и компенсации будут проиндексированы на 4,3%.

В число счастливчиков входят инвалиды, ветераны различных категорий и граждане, имеющие несовершеннолетних детей.

Данное постановление подписано главой кабинета министров Дмитрием Медведевым:

«Подписанным постановлением установлен коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных двумя законами РФ и девятью федеральными законами, в размере 1,043».

Кроме того, повышение коснется выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

А еще с начала 2019 года в стране увеличился размер надбавки к пенсии людям, достигшим 80 лет…

28 январь 08:07 | : Экономика

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