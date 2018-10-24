Менеджер IT-проекта в Архангельске - по зарплате почти директор

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, менеджер IT-проекта в Архангельске в среднем получает 59 000 рублей, когда его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 100 000 рублей в месяц. Ниже зарплата у представителя этой профессии из Вологды, где подобный работник получает 57 000 рублей в месяц. В Сыктывкаре аналогичный специалист зарабатывает 62 000 рублей, в Петрозаводске 60 000 рублей.
При этом к кандидату предъявляются следующие обязанности: управление проектами в области IT; внедрение информационных систем, приложений и сервисов; анализ и описание бизнес-процессов проектов; разработка документации по новым проектам; работа с подрядными организациями и поставщиками; координация работы команды: планирование работ‚ контроль сроков‚ эффективные коммуникации; участие в тестировании программного продукта.
Для того чтобы стать менеджером IT-проекта, необходимо: высшее образование (техническое/IT); навыки моделирования и описания бизнес-процессов; навыки бюджетирования и финансового планирования; знание методологии и технологии управления проектами; опыт руководства командой; опыт работы менеджером IT-проектов от 2 лет.