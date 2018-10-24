Экотехнопарк «Шиес» запустил портал и круглосуточную «горячую линию»

Бесплатный звонок с любого мобильного и городского номера в федеральный колл-центр призван помочь в первую очередь жителям Архангельской области получить актуальную информацию о работе столичного ООО «Технопарк» и планах строительства современного экотехнопарка в Ленском районе. Также по номеру 8-800-505-29-80 можно передать свои пожелания и предложения касательно проекта «Шиес».
Операторы колл-центра готовы в любое время дня и ночи проконсультировать желающих и ответить на все возникающие вопросы. Новая опция позволит постоянно поддерживать связь с жителями региона в режиме реального времени и оперативно реагировать на обращения. Теперь, благодаря многоканальному телефону и квалифицированным операторам, северяне и другие жители России могут задать уточняющие вопросы по «Шиесу» в любое удобное для них время.
Если оператор по какой-то причине затруднится с ответом, вас попросят оставить свой контактный номер телефона, чтобы связаться позже и дать подробные разъяснения.
Заметим, что ранее инвестор проекта «Шиес» запустил информационный сайт shies.ru и одноименное сообщество во «Вконтакте» ЭкоТехноПарк «Шиес» https://vk.com/ecotechnopark_shies .
Стоит уточнить, что все вопросы, касающиеся новой системы обращения с отходами в Архангельской области и корректировки территориальной схемы, следует адресовать по другому номеру: 8 (8182) 215-773. В Минприроды и ЛПК области организована своя «горячая линия» для населения. На вопросы там ответят сотрудники ведомства, а обращаться к ним можно в рабочие дни, с 16:00 до 18:00.