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Депутат: Рожающим после 30-ти женщинам деньги не нужны в принципе

Оказывается, родившим после 29 лет россиянкам деньги не нужны, так как сделали они это сознательно в борьбе с одинокой старостью (!).

Такую новаторскую мысль высказала тоже женщина (с позволения сказать), спикер Новгородской областной Думы Елена Писарева:

«Мы с вами чётко должны понимать, что уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить».

Кстати, накануне в этом регионе был принят закон, который устанавливает дополнительные выплаты женщинам при рождении первого ребёнка.

Особенно цинично высказывание парламентария звучит на фоне сообщения о том, что в стране впервые за последние 10 лет отмечено снижение численности населения - на 1 января 2019-го в России проживали 146 млн 793 тысячи 700 человек, это почти на 87 тысяч меньше, чем было 1 января 2018-го.

(фото с https://govoritmoskva.ru/news/186604/?fbclid=IwAR27_neRRJ1nc7h1pZo29fUaePOV-fT5K5tt6SN2MiPEZumdJ_drdU3PxoY

24 январь 12:12 | : Экономика / Скандалы

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