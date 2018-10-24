Капитальные заблуждения: ТОП-5 мифов о капремонте МКД

Несмотря на то, что программа капремонта вступила в свои права в 2014 году, большинство до сих пор не совсем понимают, как работает региональный оператор. Чуть ли не каждый день возникают споры о взносах на капремонт. Отсюда и порождаются слухи и мифы. Специально для вас ТОП-5 самых популярных из них.
Миф №1: Взносы на капремонт добровольны.
На самом деле: по нормам, установленным федеральным и региональным законодательством, взносы на капитальный ремонт обязаны уплачивать все собственники помещений в многоквартирном доме, включенном в региональную программу.
Законодательство предусматривает полное освобождение от платежей за коммунальный ремонт исключительно в следующих случаях:
- дом не внесен в соответствующую региональную программу, например, если дом совсем недавно сдан в эксплуатацию. В таком случае собственникам предоставляются "каникулы от взносов". В нашем регионе этот срок составляет 2 года с момента включения МКД в региональную программу.
- участок, на котором располагается многоквартирное здание, изымается в пользу государственных структур;
- здание находится в аварийном состоянии и подлежит сносу в самое ближайшее время или его износ составляет более 70%
Миф №2: Если я не буду платить, никакой ответственности все равно не будет.
На самом деле, в случае непогашения долга в ваш адрес последует обращение в суд для взыскания суммы основного долга и пени за каждый день просрочки. Также должник должен будет покрыть судебные расходы, сбор службы судебных приставов. Документы неплательщика по решению суда передаются в службу судебных приставов. В рамках исполнительного производства могут быть применены: наложение ареста на имущество; запрет на выезд за пределы РФ; изъятие имущества и реализация его на торгах. Так что – лучше платить!
Миф №3: Деньги со спецсчета можно потратить на любые нужды жильцов.
На самом деле, жильцы строго ограничены в тратах. Платеж целевой и может быть потрачен исключительно на проведение капитального ремонта. Ни на какие другие общедомовые нужды собранные средства направить нельзя.
Миф №4: Новостройкам капремонт не нужен.
На самом деле, некоторым элементам даже нового дома, например, частям инженерных сетей, капитальный ремонт потребуется примерно через 10 лет после сдачи дома. Учитывая, что программа капитального ремонта рассчитана на 30 лет, к концу этого срока ремонт потребуется едва ли не всем узлам дома. Поэтому "копить" на капремонт владельцы квартир в новостройках начинают по окончанию "каникул", то есть спустя 2 года с момента включения в региональную программу.
Миф №5: Жильцам придется платить за себя и за того парня, кто не платит, а также если в доме есть муниципальные или ведомственные квартиры.
На самом деле, платеж зависит от площади квартиры. Платеж налагается на собственника в том числе, если им является муниципалитет, частная фирма или даже Вооруженные силы РФ. Таким образом каждый должен оплачивать свой счёт за капремонт. Обратите внимание на то, что платёж за капремонт каждый месяц имеет одинаковую сумму в интервале между повышением тарифа.
Телефон Фонда капремонта Архангельской области 8(8182) 68-15-25
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