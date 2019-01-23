Профессиональный геолог: На станции Шиес строить не только можно, но и нужно

Один из «неубиенных» аргументов архангельских псевдоэкологов, мало в чем смыслящих, кроме организации политических протестов, является утверждение, что станция Шиес с геологической точки зрения не подходит для строительства технопарка, мол, профиль не тот.
Однако именно у профессиональных экологов противоположное мнение – они считают, что строить на Шиес не только можно, но и нужно.
Представляем вниманию читателей взгляд на проблему геолога с 50-летнем стажем практической работы, начальника отдела информационного обеспечения Архангельского филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Северо-Западному федеральному округу» Александра Блудова:
– Учитывая тип сооружений, которые будут проектироваться, а это сооружения второго уровня ответственности – не небоскребы, не шахты, – комплекс работ, который был выполнен, больше чем достаточен, исходя их советских и российских СНИПов. Помимо получения образцов грунтов из каждой скважины, был проделан комплекс статических и динамических испытаний, которые позволяют судить о несущей способности грунтов. Также было сделаны гидрогеологические исследования, по результатам которых в виде отчета была представлена гидрогеологическая модель участка. В 10 скважинах были проведены откачки для определения коэффициента фильтрации грунтов, которые будут в той или иной мере влиять на сооружения.
По результатам и в соответствии с программой выделено восемь инженерно-геологических элементов – типов грунтов с соответствующими характеристиками. В порядке наслоения сверху вниз: пористые водонасыщенные пласты торфов, обладающие нулевой несущей способностью; ниже по разрезу – наносные супеси и пески, и так далее. Цель обработки данных – выделить те элементы, которые могут и будут служить основанием для сооружений – административной зоны и карты разгрузки. Кстати, площадь планируемой карты – 15 гектаров.
Помимо получения образцов грунтов из каждой скважины, был проделан комплекс статических и динамических испытаний, которые позволяют судить о несущей способности грунтов. Также было сделаны гидрогеологические исследования, по результатам которых в виде отчета была представлена гидрогеологическая модель участка. В 10 скважинах были проведены откачки для определения коэффициента фильтрации грунтов, которые будут в той или иной мере влиять на сооружения.
…Я говорил еще на слушаниях в областном Собрании депутатов, что предварительные выводы нашей организации мы делали на основании буровых работ прежних лет. На этом участке было пробурено две скважины глубиной 140 метров, бурились они для целей водоснабжения, но разрез был представлен подробно.
Мы доводилось слышать: якобы какие-то ученые из Коми все исследовали в районе Шиеса, всё знают и говорят, что всё там плохо. Но заочно делать какие-то выводы, не владея информацией, это всё равно, что ходить в лес по глобусу.
Кстати, подземные воды здесь исключаются вообще: водоносный горизонт в данном районе глубже 35 метров. Что касается атмосферных осадков, там планируются обводные отрезные сооружения, типа каналов-уловителей. На самой площадке проектируется три типа очистных сооружений для различных видов осадков.
Мое личное мнение таково: просто быть «за» или «против» – это не позиция разумного человека. Я понимаю обеспокоенность людей, которые не владеют информацией. Но думаю, что благодаря людям, которые заинтересованы в технологичном качественном строительстве, мнение граждан будет потихоньку меняться.