Архангельской области грозит остановка 1800 лифтов в 2020 году

Проблема затронет дома и с «общим котлом», и со спецсчётом.
В 2017 году в Поморье заменили 305 лифтов. В 2018 году — 300 единиц (по 150 в Архангельске и Северодвинске). В 2019 году намечены работы в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске. На аукционы уже выставлено 220 единиц, но это не конечная цифра. Во втором полугодии на конкурсные процедуры может быть вынесено ещё 50-70 лифтов.
Местные специалисты утрачены
Как поясняет директор Фонда капитального ремонта Архангельской области Александр Бараев, главная проблема, с которой пришлось столкнуться при реализации «лифтовой» программы, — дефицит кадров, готовых работать на монтаже нового оборудования.
— Местные специалисты, которые могли бы работать на лифтах, у нас на сегодня фактически утрачены. Есть одна организация, занимающаяся лифтами, которая в принципе имеет в своём штате монтажный персонал («Нордлифт» — прим. ред.). Но он в основном задействован на новостройках, промышленных объектах, — говорит Александр Бараев.
В Поморье, как правило, лифты меняют исполнители из других регионов или даже государств. Бригады набираются из числа граждан Армении, Белоруссии, Украины. Правда, в 2018 году белорусские бригады у нас не работали. И связано это, скорее всего, с тем, что они задействованы на монтаже лифтов у себя на родине, поскольку Белоруссия тоже активизировала замену лифтов.
Как и Россия Белоруссия входит в Таможенный союз. Государства, вошедшие в организацию, ратифицировали регламент «Безопасность лифтов», согласно которому лифты, не соответствующие этому документу по техническим параметрам либо находящиеся в эксплуатации 25 лет, должны быть заменены. А если лифтовое хозяйство не приведут в соответствие, Ростехнадзор будет вынужден запретить эксплуатацию «подъёмников». Лифты попросту выключат, сообщил о надвигающейся проблеме Александр Бараев.
Это станет драмой для многих россиян, живущих на верхних этажах домов, а особенно для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Собственникам придётся принимать решение
В жилфонде Архангельской области — около 2,5 тысяч единиц лифтового оборудования
— Мы подсчитали, в домах, которые находятся в «котле», чуть менее 900 единиц подлежат замене. Если регламент не изменят, не отодвинут по срокам, то к февралю 2020 года эти лифты должны быть остановлены, — говорит Бараев.
Аналогичная проблема в домах, где собственники предпочли «общему котлу» спецсчёт.
— Там также более 900 единиц лифтового оборудования, которое в соответствии с регламентом должно быть заменено. Хватит ли сил у собственников — большой вопрос, — говорит глава регионального Фонда капремонта.
По его словам, решением проблемы может стать дополнительный взнос. Он будет высоким: стандартный лифт для девятиэтажки стоит около 2,1 миллиона рублей.
Смягчающий механизм
Впрочем, не исключено, что для домов со спецсчетами может быть внедрён «смягчающий» механизм.
Замена 300 лифтов в год по линии «общего котла» — весомый результат (особенно, если учитывать показатели 1990-х и 2000-х годов). Как отмечает Александр Бараев, большой объём удаётся благодаря рассрочке платежей. Фонд оплачивает подрядчикам по такой схеме: 10 процентов авансом, а после завершения работ в течение трёх лет «равномерными платежами» остальные средства.
Общественный совет при Минстрое РФ предложил регионам применить схему рассрочки и по отношению к домам со спецсчетами. По словам Александра Бараева, схема может быть такой: 30 процентов аванс, 20 процентов — после завершения работ, а остаток — 50 процентов — в течение пяти лет.
Но чтобы такая схема заработала, нужно обеспечить определённый объём работ, чтобы подрядчики могли работать не в ущерб себе, а с прибылью.
— Мы направили предложения собственникам и уполномоченным лицам предложения. Кто согласен — может заполнить опросный лист и направлять на наш адрес. Мы будем анализировать информацию, чтобы понять, возможен или невозможен запуск программы по замене лифтов для спецсчетов в Архангельской области, — говорит Александр Бараев.
Вместе с тем он прогнозирует, что решения собственники будут принимать уже после того, как лифты будут остановлены.
ИСТОЧНИК https://region29.ru/2019/01/22/5c471ee612f17bcce312a922.html
Автор: Вадим РЫКУСОВ