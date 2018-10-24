Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельской области грозит остановка 1800 лифтов в 2020 году

Проблема затронет дома и с «общим котлом», и со спецсчётом.

В 2017 году в Поморье заменили 305 лифтов. В 2018 году — 300 единиц (по 150 в Архангельске и Северодвинске). В 2019 году намечены работы в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске. На аукционы уже выставлено 220 единиц, но это не конечная цифра. Во втором полугодии на конкурсные процедуры может быть вынесено ещё 50-70 лифтов. 

 

Местные специалисты утрачены 

Как поясняет директор Фонда капитального ремонта Архангельской области Александр Бараев, главная проблема, с которой пришлось столкнуться при реализации «лифтовой» программы, — дефицит кадров, готовых работать на монтаже нового оборудования.

— Местные специалисты, которые могли бы работать на лифтах, у нас на сегодня фактически утрачены. Есть одна организация, занимающаяся лифтами, которая в принципе имеет в своём штате монтажный персонал («Нордлифт» — прим. ред.). Но он в основном задействован на новостройках, промышленных объектах, — говорит Александр Бараев.

В Поморье, как правило, лифты меняют исполнители из других регионов или даже государств. Бригады набираются из числа граждан Армении, Белоруссии, Украины. Правда, в 2018 году белорусские бригады у нас не работали. И связано это, скорее всего, с тем, что они задействованы на монтаже лифтов у себя на родине, поскольку Белоруссия тоже активизировала замену лифтов.

Как и Россия Белоруссия входит в Таможенный союз. Государства, вошедшие в организацию, ратифицировали регламент «Безопасность лифтов», согласно которому лифты, не соответствующие этому документу по техническим параметрам либо находящиеся в эксплуатации 25 лет, должны быть заменены. А если лифтовое хозяйство не приведут в соответствие, Ростехнадзор будет вынужден запретить эксплуатацию «подъёмников». Лифты попросту выключат, сообщил о надвигающейся проблеме Александр Бараев.

Это станет драмой для многих россиян, живущих на верхних этажах домов, а особенно для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья.

 

Собственникам придётся принимать решение

В жилфонде Архангельской области — около 2,5 тысяч единиц лифтового оборудования

— Мы подсчитали, в домах, которые находятся в «котле», чуть менее 900 единиц подлежат замене. Если регламент не изменят, не отодвинут по срокам, то к февралю 2020 года эти лифты должны быть остановлены, — говорит Бараев.

Аналогичная проблема в домах, где собственники предпочли «общему котлу» спецсчёт.

— Там также более 900 единиц лифтового оборудования, которое в соответствии с регламентом должно быть заменено. Хватит ли сил у собственников — большой вопрос, — говорит глава регионального Фонда капремонта.

По его словам, решением проблемы может стать дополнительный взнос. Он будет высоким: стандартный лифт для девятиэтажки стоит около 2,1 миллиона рублей.

 

Смягчающий механизм

Впрочем, не исключено, что для домов со спецсчетами может быть внедрён «смягчающий» механизм.

Замена 300 лифтов в год по линии «общего котла» — весомый результат (особенно, если учитывать показатели 1990-х и 2000-х годов). Как отмечает Александр Бараев, большой объём удаётся благодаря рассрочке платежей. Фонд оплачивает подрядчикам по такой схеме: 10 процентов авансом, а после завершения работ в течение трёх лет «равномерными платежами» остальные средства.

Общественный совет при Минстрое РФ предложил регионам применить схему рассрочки и по отношению к домам со спецсчетами. По словам Александра Бараева, схема может быть такой: 30 процентов аванс, 20 процентов — после завершения работ, а остаток — 50 процентов — в течение пяти лет.

Но чтобы такая схема заработала, нужно обеспечить определённый объём работ, чтобы подрядчики могли работать не в ущерб себе, а с прибылью.

— Мы направили предложения собственникам и уполномоченным лицам предложения. Кто согласен — может заполнить опросный лист и направлять на наш адрес. Мы будем анализировать информацию, чтобы понять, возможен или невозможен запуск программы по замене лифтов для спецсчетов в Архангельской области, — говорит Александр Бараев.

Вместе с тем он прогнозирует, что решения собственники будут принимать уже после того, как лифты будут остановлены.

 

ИСТОЧНИК https://region29.ru/2019/01/22/5c471ee612f17bcce312a922.html

Автор: Вадим РЫКУСОВ

23 январь 12:21 | : Экономика / Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Мы ждем открытий". Интервью с членами жюри короткометражного фильма Василием Степановым и Леонидом Чертоком на кинофестивале Arctic open
"Древарх - наш губернатор!". "Сказки бабушки Галины", выпуск 42-й (новогодний)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2019 (134)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)
Сентябрь 2018 (242)
Август 2018 (260)

Деньги


все материалы
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20