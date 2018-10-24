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В Северодвинске растут зарплаты бюджетников

В городе корабелов продолжится, начатая в 2018 году, индексация заработной платы работников бюджетной сферы.

В рамках исполнения бюджета 2018 года финуправление совместно с профильными органами администрации провело работу по предоставлению Северодвинску финансирования из областного бюджета на повышение оплаты труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений.

- Одной из первоочередных задач, поставленных главой города Игорем Скубенко, является своевременное исполнение обязательств по доведению уровня оплаты труда низкооплачиваемых работников муниципальных учреждений образования, культуры, молодёжной политики, а также физической культуры и спорта до минимального размера (МРОТ), установленного законодательством Российской Федерации, - сообщил начальник финансового управления Александр Дураков.

Он добавил, что в процессе переговоров с правительством Архангельской области была определена потребность и достигнута договорённость о бюджетных ассигнованиях на эти цели. В результате город получил из регионального бюджета 159,1 миллиона рублей.

Начальник финуправления уточнил, что средства на индексацию зарплаты в прошлом году распределились следующим образом:
- 70 миллионов рублей - педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений и школ;
- 89,1 миллиона рублей - обслуживающему персоналу, занятому в муниципальных учреждениях образования и культуры.

Напомним, что в 2018 году муниципальное образование Северодвинск впервые получило финансовую поддержку из областного бюджета по данному направлению.

В рамках исполнения бюджета 2019 года администрация города корабелов продолжит работу по обеспечению индексации заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы Президента РФ, и повышению минимального размера оплаты труда обслуживающего персонала.

 

23 январь 08:28 | : Экономика

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