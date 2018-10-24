В Северодвинске растут зарплаты бюджетников

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В городе корабелов продолжится, начатая в 2018 году, индексация заработной платы работников бюджетной сферы.
В рамках исполнения бюджета 2018 года финуправление совместно с профильными органами администрации провело работу по предоставлению Северодвинску финансирования из областного бюджета на повышение оплаты труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений.
- Одной из первоочередных задач, поставленных главой города Игорем Скубенко, является своевременное исполнение обязательств по доведению уровня оплаты труда низкооплачиваемых работников муниципальных учреждений образования, культуры, молодёжной политики, а также физической культуры и спорта до минимального размера (МРОТ), установленного законодательством Российской Федерации, - сообщил начальник финансового управления Александр Дураков.
Он добавил, что в процессе переговоров с правительством Архангельской области была определена потребность и достигнута договорённость о бюджетных ассигнованиях на эти цели. В результате город получил из регионального бюджета 159,1 миллиона рублей.
Начальник финуправления уточнил, что средства на индексацию зарплаты в прошлом году распределились следующим образом:
Напомним, что в 2018 году муниципальное образование Северодвинск впервые получило финансовую поддержку из областного бюджета по данному направлению.
В рамках исполнения бюджета 2019 года администрация города корабелов продолжит работу по обеспечению индексации заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы Президента РФ, и повышению минимального размера оплаты труда обслуживающего персонала.