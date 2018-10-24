Архангельская область: Почта России торгует не только пивом

В министерстве связи и информационных технологий Архангельской области прорабатываются варианты привлечения Архангельского филиала ФГУП «Почта России» для обеспечения жителей Поморья приёмным оборудованием, необходимым при переходе от аналогового телевещания к цифровому.
Почта России обладает масштабной сетью отделений, большинство из которых располагаются в сельской местности, в том числе и в труднодоступных населённых пунктах, где отсутствуют точки розничной торговли с необходимым для цифрового телевидения ассортиментом продукции. Использование отделений почтовой связи и логистической инфраструктуры Почты России для реализации приёмного оборудования поможет повысить его доступность населению на всей территории нашего региона.
Специальные телевизионные цифровые приставки стандарта DVB-Т2 (ресивер) и дециметровые антенны для приема цифрового телесигнала уже доступны в отделениях почтовой связи Архангельской области.
Комплекты для приема бесплатного цифрового телевидения, ресиверы, комнатные антенны также доступны для заказа в каталоге «Почтамаркет» и на онлайн-площадке market.pochta.ru в разделе аудио- и видеотехника (Электроника). Из печатного или онлайн-каталога клиенты могут выбрать заинтересовавшую их позицию, оформить заказ и получить доставленный товар в своем почтовом отделении. Оплатить приставку можно как при оформлении заказа, так и при его получении.
Обращаем внимание: если у вас новая модель телевизора (выпущен после второй половины 2012 года), то, скорее всего, в него уже встроен приёмник стандарта DVB-Т2, позволяющий принимать цифровые каналы (уточнить это можно в инструкции к телевизору, у компетентного специалиста или на сайте производителя). Наличие такого встроенного приёмника означает, что покупать цифровую приставку нет необходимости. Достаточно лишь приобрести антенну ДМВ-диапазона и перенастроить телевизор с «аналога» на «цифру».
В удалённых местностях, где возможен приём лишь с использованием спутникового оборудования, почта готова предоставить полный комплекс услуг как потребителям, так и поставщикам спутниковых систем.
Напомним, ранее сообщалось, что «Почта России» для подъема собственной рентабельности стала приторговывать спиртным. Что вызвало искренне возмущение у депутатов областного Собрания.