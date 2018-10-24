"Шиес" еще себя покажет! Переработка отходов - "длинные" деньги, но явная выгода

Российские регионы, которые первыми смогут найти инвесторов и зайдут на рынок комплексной мусоропереработки и утилизации, в будущем окажутся в наиболее выгодной ситуации по сравнению со своими соседями.
То, что управление отходами – это серьезный бизнес и солидные деньги, отрицать невозможно. Объем финансирования комплексной системы обращения с ТКО на срок до 2024 года составляет 291 миллиард рублей, в том числе около 104 млрд руб. из федерального бюджета. По оценкам Минпромторга, создание в России современной отрасли переработки мусора потребует инвестиций на уровне 5 трлн рублей. И российские регионы уже начали конкурентную борьбу за эти деньги. Причем Европа этот путь уже прошла.
Например, шведский опыт говорит о том, что заводы конкурируют за право получить мусор, поскольку это выгодный бизнес, который дает мультипликационный эффект. Поэтому очевидно, что строительство экотехнопарков, подобных тому, что планируют создать в Архангельской области, – это часть большой федеральной задачи, решение которой откладывать уже нельзя, уверен эксперт «Клуба Регионов», экономист Александр Воротников.
«Переработка отходов чрезвычайно выгодна с экономической точки зрения, однако надо понимать, что на первоначальном этапе этот бизнес требует серьезных инвестиций. Эти средства не всегда есть в бюджете региона, поэтому так важно развивать механизмы государственно-частного партнерства, привлечения стороннего инвестора для реализации стоящих задач. Второе, что нужно понимать, если мы говорим не о банальном захоронении ТКО, а именно о серьезной переработке с максимальным извлечением полезных фракций, то экономический результат не стоит ожидать в короткие сроки. Это работа «вдолгую», но те регионы, которыми первыми зайдут на этот рынок, найдут инвесторов и будут развивать переработку, в будущем окажутся в наиболее выгодной ситуации по сравнению со своими соседями.
При этом трансрегиональная транспортировка ТКО – это совершенно нормальная практика. Замечу, что в РФ давно уже практикуется, к примеру, перемещение особо опасных отходов между регионами. Регионы, которые не могут перерабатывать сами, будут везти туда, где для этого уже развернуты мощности. Об этом говорит и зарубежный опыт. Например, в Швеции, где несколько лет назад на государственном уровне масштабно решался вопрос обращения с отходами (и бытовыми, и промышленными), сегодня построено столько перерабатывающих производств, что они борются за отходы и принимают их даже из других стран, чтобы загрузить мощности.
Уверен, что регионы, которые первыми возьмутся за решение этой задачи, получат новый импульс развития своей экономики, поскольку данная отрасль оказывает мультипликационный эффект: вокруг нее создается множество новых производств. Так, технология пиролиза позволяет получать тепловую энергию для обогрева, например, теплиц в северных районах; пищевые отходы перерабатываются в компостные удобрения; из пластика и рекультивационного грунта можно производить тротуарную плитку и так далее. Такие примеры есть уже и у нас в стране, например, в Мурманской области, но, к сожалению, они пока единичны.
Однако очевидно, что строительство подобных экотехнопарков – это часть большой федеральной задачи, решение которой откладывать уже нельзя. Но главное, подчеркну, – это внедрение технологий, которые носят инновационный характер и курс на переработку», - отметил доцент кафедры госрегулирования экономики ИОН РАНХиГС, эксперт по ГЧП Экспертного центра «ПОРА» Александр Воротников.
К слову, говоря о реформе ТКО, секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев подчеркнул: «Сейчас у нас работает только система вывоза мусора из городов, - подчеркнул Фадеев. - У нас почти нет переработки мусора, а это важнейшее звено, тот мусор, который нельзя использовать вторично, надо везти на полигоны или сжигать - вопрос, где они будут. Поэтому стоит задача вернуть доверие граждан, где есть напряжение с мусорной темой. Только начав переработку мусора, государство покажет людям, что серьезно относится к теме».
Да, пока общественное мнение в Архангельской области воспринимает проект экотехнопарка «Шиес» очень настороженно, считая его едва ли не «средоточием всех зол» и «глобальной угрозой». Однако, если убрать все политические мотивы и составляющие протеста, окажется, что «Шиес» на несколько порядков безопасней и выгодней, чем, к примеру, проект строительства в Архангельской области нового ядерного могильника.
А ведь новый, уже одобренный и согласованный, объект Росатома задуман в куда более грандиозных масштабах: госкорпорация собирается строить пункт захоронения радиоактивных отходов 3-го и 4-го классов в районе архипелага Новая Земля. Срок эксплуатации контейнеров, в которые поместят фонящие отходы, составляет 300 лет. И – никаких тебе социальных бонусов для региона. Однако эти отходы, которые будут транспортироваться в Архангельскую область со всей страны, почему-то нисколько не беспокоят экологических активистов и протестующих. Так что же опасней для Поморья: отсортированные и спрессованные брикеты отходов из мусорного ведра или 200 тысяч кубометров радиоактивных материалов?