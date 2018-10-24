Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Когда людям наплевать на свой город. Кто мешал убрать снег в Архангельске этой ночью?

Прошедшей ночью Плесецкое дорожное управление осуществляло уборку и вывоз снега с Набережной Северной Двины от ул. Поморской до ул. Володарского и с пр. Ломоносова – от ул.Поморской до ул. Володарского. Как отметил начальник Архангельского участка ПДУ Артем Колосов, этой ночью горожане продемонстрировали диаметрально противоположное отношение к Архангельску.

- На обоих участках были выставлены информационные аншлаги, призывающие горожан временно не парковать свои автомобили в этих местах, что необходимо для обеспечения  качественной уборки снега, - сообщил Артём Колосов. – И, если на Набережной транспорта практически не было, за исключением единичных автомобилей, то на пр. Ломоносова все парковочные места и обочины были заставлены машинами. Автовладельцы попросту проигнорировали нашу просьбу.

Как результат – хорошо прочищенная Набережная Северной Двины и проспект Ломоносова – освобождённый от снега только местами.

Морозная погода вносит коррективы в работу спецтехники, поскольку из-за низких температур есть риск разрыва шлангов и пролива гидравлической жидкости на проезжую часть.

Если к вечеру погодные условия смягчатся, работы будут осуществляться по графику. Так, в ночь с 21 на 22 января уборка снега запланирована на пр. Новгородский - от ул. Серафимовича до ул. Розы Люксембург. Убедительная просьба к архангелогородцам не парковать свой транспорт на указанном участке дороги. 

На фото: идёт уборка Набережной Северной Двины; заставленный траснпортом проспект Ломоносова.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

  

21 январь 11:33 | : Экономика / Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Мы ждем открытий". Интервью с членами жюри короткометражного фильма Василием Степановым и Леонидом Чертоком на кинофестивале Arctic open
"Древарх - наш губернатор!". "Сказки бабушки Галины", выпуск 42-й (новогодний)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2019 (116)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)
Сентябрь 2018 (242)
Август 2018 (260)

Деньги


все материалы
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20