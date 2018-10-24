Когда людям наплевать на свой город. Кто мешал убрать снег в Архангельске этой ночью?

Прошедшей ночью Плесецкое дорожное управление осуществляло уборку и вывоз снега с Набережной Северной Двины от ул. Поморской до ул. Володарского и с пр. Ломоносова – от ул.Поморской до ул. Володарского. Как отметил начальник Архангельского участка ПДУ Артем Колосов, этой ночью горожане продемонстрировали диаметрально противоположное отношение к Архангельску.
- На обоих участках были выставлены информационные аншлаги, призывающие горожан временно не парковать свои автомобили в этих местах, что необходимо для обеспечения качественной уборки снега, - сообщил Артём Колосов. – И, если на Набережной транспорта практически не было, за исключением единичных автомобилей, то на пр. Ломоносова все парковочные места и обочины были заставлены машинами. Автовладельцы попросту проигнорировали нашу просьбу.
Как результат – хорошо прочищенная Набережная Северной Двины и проспект Ломоносова – освобождённый от снега только местами.
Морозная погода вносит коррективы в работу спецтехники, поскольку из-за низких температур есть риск разрыва шлангов и пролива гидравлической жидкости на проезжую часть.
Если к вечеру погодные условия смягчатся, работы будут осуществляться по графику. Так, в ночь с 21 на 22 января уборка снега запланирована на пр. Новгородский - от ул. Серафимовича до ул. Розы Люксембург. Убедительная просьба к архангелогородцам не парковать свой транспорт на указанном участке дороги.
На фото: идёт уборка Набережной Северной Двины; заставленный траснпортом проспект Ломоносова.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)