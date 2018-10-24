Зарплата SEO-оптимизатора в Архангельске не повод для оптимизма

По данным агентств поиска высокооплачиваемой работы Superjob, SEO-оптимизатор в Архангельске в среднем получает 44 000 рублей, когда его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 82 000 рублей в месяц.
Ниже зарплата у представителя этой профессии из Вологды, где подобный работник получает 43 000 рублей в месяц. В Сыктывкаре аналогичный специалист зарабатывает 47 000 рублей, в Петрозаводске 45 000 рублей.
При этом к кандидату предъявляются следующие обязанности: проведение поискового и маркетингового аудита; составление семантическое ядра сайта; повышение ИЦ (индекс цитируемости); оптимизация сайта по ключевым запросам; продвижение сайт в поисковых системах; регистрация сайта в каталогах; проведение анализа запросов, аудитории и посещаемости сайта; осуществление мер по увеличению конверсии и целевого трафика; проведение исследования и анализ конкурентов и их баз; проведение мониторинга позиции веб-ресурса во всех поисковых системах; сбор статистики, формирование отчетов.
Для того чтобы стать SEO-оптимизатором, необходимы: основы веб-дизайна и верстки сайтов; основы маркетинга, PR; стандартное программное обеспечение Microsoft; современное программное обеспечение; методы поисковой оптимизации; HTML; технический английский язык.