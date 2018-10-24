Экотехнопарки как они есть. Примеры Мурманской области, Татарстана, Урала

Экотехнопарки, о которых столько разговоров в обществе (кто-то против, считая их ненужной причудой действующей власти, замутившей очередную подлянку для отмывания бюджетных средств, другие за, понимая, что современный мир ставит современные условия обращения с отходами бурной человеческой жизнедеятельности) становятся реальностью и в России. Если хотите, частью современного пейзажа как мегаполисов, так и глухой провинции.
Новые правила сбора и вывоза ТКО начали действовать в России с 1 января 2019 года. Их цель – принципиально и качественно изменить подход к процессам сбора, транспортировки, сортировки и переработки бытовых отходов в масштабах всей нашей страны. Благодаря запущенному механизму у операторов, работающих на этом рынке, появится инвестиционная составляющая, которая уже в ближайшей перспективе позволит им перейти от банального складирования и утилизации отходов на специализированных полигонах к комплексному процессу сортировки, переработки и утилизации ТКО на предназначенных для этого мощностях.
Противники новых принципов утилизации ТКО жалуются, что Архангельскую область сделали чуть ли не пилотным регионом в этом вопросе. Однако в соседней с нами Мурманской области достаточно благополучно запущена новая система обращения с коммунальными отходами. В 30 километрах от областного центра построен новый полигон твердых коммунальных отходов – современный экотехнопарк. Сейчас по новой дороге сюда приезжают мусоровозы из Мурманска, Кольского района, Североморска. Первый этап - выгрузка на ленту, на которой разрываются упаковки и пакеты, дальше – сортировка: отдельно – стекло, отдельно – картон, пластик. В дальнейшем будет целых 12 сортировок. На выходе получится продукт почти органического содержания, который разместят на «карте».
Тут нужно пояснить, что такое «карта». Это сложное инженерно-техническое сооружение, изолированное от окружающей среды специальным полимерным покрытием. По проекту, в районе экотехнопарка их будет семь, общей площадью 32,5 гектара. Постепенный ввод в эксплуатацию обеспечит безопасную работу системы обращения с ТКО на ближайшие 40 лет.
Принцип работы такой – то, что не используется, не идет в переработку, то захоранивается. Но не по старинке – складируется в навал на огромных свалках, распространяющих по окрестностям тяжелый дух, а с соблюдением всех санитарных норм и принципов экологической защиты.
Мощность нового полигона в этом ренгионе Заполярья – 250 тысяч тонн в год. Большая часть идет на переработку. Мусороперегрузочные станции, откуда будет поступать сырье, уже есть в Североморске, Александровске, еще одна достраивается в Заполярном. К 2020 году еще один экотехнопарк появится в Мончегорске. Отобранный и спрессованный пластик и картон пойдут на вторичную переработку.
Теперь перенесемся в Татарстан. В Казани до 2022 года создадут экотехнопарк с сортировочным комплексом и производствами по переработке полезных фракций ТКО. А пока в Алексеевском районе Татарстана планируют построить станцию для сортировки твердых коммунальных отходов стоимостью 200 млн руб.
На вторичную переработку в Казань планируют отправлять 10–15% отходов: картон, бумагу, пластиковую упаковку, металл и стекло. Неперерабатываемый мусор после сортировки упакуют в брикеты и захоронят. На станции будут работать 80 человек. Местные СМИ подробно описывают как сам процесс, так и сроки поэтапного запуска казанского экотехнопарка.
И на Урале. Да 2025 года в Екатеринбурге планируется построить два мусоросжигающих завода. Замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов: «Якорным для экотехнопарка будет мусоросортировочный завод, а вокруг него будет создаваться малый и средний бизнес, который будет заниматься переработкой отсортированных отходов по разным фракциям и производством уже вторичных материальных ресурсов из отходов. Тут и сокращение логистического плеча, и общие затраты на инфраструктуру, которые можно будет компенсировать из бюджета субъекта или РФ. До 2025 года только в столице Урала, за счет полученных от реализации мусорной новации средств, должны будут заработать два полноценных сортировочных завода с ежегодным оборотом в 400 тысяч тонн мусора каждый, которые, в свою очередь, смогут обеспечивать вторичным сырьем целый кластер перерабатывающих предприятий малого и среднего бизнеса. В результате, созданный таким образом экотехнопарк позволит нам закрыть потребности по переработке и утилизации мусора не только для полуторамиллионного Екатеринбурга, но и для окружающих его городов-спутников».
А в конце обратимся к нашей Архангельской области, непосредственно к строительству экотехнопарка у станции Шиес в Ленском районе. Вот как видит сложившуюся там ситуацию политолог Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики: «Если Москва планирует размещать свои бытовые отходы в других регионах, то столичный бюджет должен оплачивать и строительство соответствующей инфраструктуры. На практике мы, конечно же, понимаем, что регионы экологическую переработку мусора сами, как правило, запустить не в состоянии, для этого нужны большие деньги. Большие деньги прокредитовать может только федеральный центр, а у федерального центра самого сейчас напряг с деньгами. В таком случае пусть Москва прокредитует строительство в Архангельской области современного мусороперерабатывающего завода».
Вокруг принципов и способов утилизации ТКО еще долго будут вестись жаркие дискуссии. Но, как минимум, все специалисты сходятся в одном - экотехнопарки на много порядков эффективней и экологичней старых мусорных полигонов.