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Андрей Бессерт: «Поддерживать будем своих»

В последнее время на областной стройке всё чаще появляются подрядчики из других регионов России, которые намеренно «роняют» цену на торгах в расчете получить очередной бюджетный транш.

Многие помнят историю с подрядчиком из Чувашии, выигравшим тендер на возведение многоэтажек в Архангельске в рамках программы расселения аварийного жилья. В результате проект был не только не доведен до ума, но и попросту оказался брошен, и завершать его пришлось местным строителям.

«Радовали» власти и предприятия из других субъектов РФ: вспомнить хотя бы строительство косторезного училища в селе Ломоносово или домов на улице Доковской в областном центре. И эти объекты уже традиционно передавали нашим строителям.

Мнением по этому поводу поделился исполнительный директор СРО «Союз профессиональных строителей» Андрей Бессерт.

– На мой взгляд, поддержать необходимо местные компании. Они дают рабочие места северянам и отчисляют налоговые платежи в региональный бюджет. С подрядчиками из других субъектов РФ не совсем понятен вопрос организации строительства и логистики объекта. Чьими силами будут выполняться работы? Как будет организована поставка материалов и механизмов? Сможем ли мы как региональное СРО контролировать качество и безопасность выполнения работ на объектах этого подрядчика? Ведь мы можем отвечать только за участников нашего союза, – подчеркнул он.

Напомним, сегодня СРО «Союз профессиональных строителей» объединяет около 500 строительных компаний НАО и Архангельской области.

– Государство поставило перед СРО задачу – контролировать качество и безопасность строительных работ, поэтому мы активно работаем именно в этом направлении. Мы защищаем интересы наших участников, открыты к любому диалогу и всегда готовы им помочь, – заключил Андрей Бессерт.

19 январь 15:56 | : Экономика

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