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Ректор САФУ пожаловалась на то, что ей "выламывают руки"

Участник Ассоциации «Вольное дело» блогер Елена Горяшина о манипуляциях общественным сознанием со стороны ректора САФУ Елены Кудряшовой:

Посмотрела рейтинг вузов - решила посмотреть новости САФУ. Елена Кудряшова встретилась с журналистами. Читаю: «Своими действиями энергетики выламывали САФУ руки». Да уж! Выломаешь Елене Владимировне руки... Она в огне не горит и в воде не тонет. Думает, и платить своевременно не надо? Пока Елена Владимировна ждала, когда из ТГК-2 к ней на поклон придут и свои деньги попросят, студенты и преподаватели из-за Елены Владимировны в аудиториях мёрзли.

Зарплату преподавателям задерживают? Все вопросы к Министерству науки и высшего образования РФ. Такая ситуация по всей системе образования России.

А преподаватели САФУ так ждут зарплату! Тем более, со слов Елены Владимировны, у профессорско-преподавательского состава университета за последние полтора года уровень заработной платы вырос в два раза и на данный момент составляет 200 % от средней зарплаты по региону.

P.S. Посмотрите на лица журналистов. Скука смертная...Правильно, такие вот новости федерального университета...

Напомним, что задержки зарплаты сотрудникам федерального университета стали обычным явлением за последний год. Наблюдатели высказывают мнение, что это связано с потерей ректором Кудряшовой высокого московского покровителя.

19 январь 08:50 | : Экономика / Скандалы

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