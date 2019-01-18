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Академик Соловьянов: На московском мусоре можно очень неплохо заработать

После известия о том, что Арктический форум 2019 года переносится из Архангельска в Санкт-Петербург, социальный сети буквально взорвались возмущенными воплями – это все из-за мусорных планов местных властей!

Объективные аргументы о неожиданно большом количестве заявок, о невозможности небольшому Архангельску принять и достойно обслужить такое количество высоких гостей, во внимание не принимаются.

Наверное, кому-то приятней в сотый раз назвать свою малую родину помойкой для московского мусора.

Между тем, не только Архангельская область рассматривает вариант заработать на столичных отходах.

Так, вице-губернатор Александр Байер из Владимирской области (глава которой, между прочим, не из «Единой России», а из ЛДПР) убежден, это позволит его региону не только «забыть про мусорную проблему в принципе», но и создать от 300 до 500 высокооплачиваемых рабочих мест:

«Администрация Владимирской области готова к переговорам с целью определения условий будущего межрегионального соглашения. Уверен, это позволит устроить в области один, а то и два суперсовременных экотехнопарка и в итоге населению региона забыть про мусорную проблему в принципе, а кроме того, обеспечить для жителей от 300 до 500 высокооплачиваемых рабочих мест».

Для справки: По оценкам экологов и экономистов Москва и Подмосковье совокупно производят до 40 % от всех коммунальных отходов в России, и эта цифра имеет тенденцию к росту. Соответственно, наступило время, когда своих территорий для хранения у этих двух совсем не бедных регионов стало не хватать, и они готовы платить другим за утилизацию. Так почему бы на этом не заработать?

Именно такую схему и предлагается внедрить на станции Шиес, что в Архангельской области. К тому же в планах у тамошнего инвестора переправлять брикетированные ТКО на мусоросжигательные заводы Европы – один из хороших вариантов решения проблемы в условиях отсутствия собственных возможностей для переработки.

По словам академика РАЕН заместителя директора «ВНИИ «Экология» Александра Соловьянова у столичного региона просто нет другого выхода, как раскошелиться:

«По сути дела, у нас нет ни инфраструктуры, ни достаточного количества мест, на которых можно размещать отходы, поэтому Москве деваться некуда: она вынуждена искать места, куда девать свои отходы. И речь идет не только об архангельском Шиесе, рассматриваются варианты размещения во Владимирской области, в Калужской. Эту возможность городам федерального значения дают поправки, внесенные в соответствующий закон. В нынешних условиях, к сожалению, других вариантов у Москвы нет. Вопрос только в том, как регионы будут дальше обращаться с этими отходами».

Впрочем, цитируемы эксперт не отрицает, что наряду со складированием ТКО должен стоять вопрос и об их дальнейшей переработке. Например, на европейских заводах соответствующего профиля.

Академик Соловьянов в комментариях изданию «Клуб регионов»:

«Возможность их последующей переправки в Швецию – это интересный, на мой взгляд, вариант. Сейчас в Европе около 1,7 тыс. предприятий, которые используют отходы в качестве топлива, и их мощности гораздо больше, чем количество отходов, образующихся на территории этих стран. Приблизительно 40% предприятий одновременно являются генерирующими энергию. И если они не получат достаточного количества сырья для сжигания, то у них будет энергодефицит».  

Впрочем, и такую меру ученый рассматривает как временную. Ровно до того момента, когда в нашей стране появится достаточное количество мусоросжигающих заводов. Уж сырьем мы их как-нибудь сами обеспечим… постараемся.

А пока… на фоне сегодняшней истерии тема экотехнопарков может запросто уйти во Владимир и Калужское области. Мы же останемся один на один со своими проблемами плюс с имиджем территории, неблагоприятной для инвестирования. Что, поверьте, не замедлит аукнуться и в других сферах.  

18 январь 14:56 | : Экономика

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