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Антон Карпунов обиделся на льготников

На круглом столе, посвященном проблемам регионального здравоохранения и, в частности, лекарственном обеспечению, глава Минздрава Архангельской области пожаловался на то, что региональные льготники хотят и денег, и бесплатных лекарств. Причем хотят деятельно… используя для этого и федеральный, и региональные бюджеты.

«В 2018 году у нас было 106 450 федеральных льготников, из них 69 170 выбрали выплаты вместо лекарств, и из федерального бюджета им было выплачено более 57 млн рублей. При этом представители этой категории обратились в министерство здравоохранения Архангельской области и воспользовались своим правом восстановить льготное обеспечение лекарствами за счет регионального бюджета», - цитирует агентство REGNUM Антона Карпунова.

Напомним, что с недавних пор в аптеках Архангельска появились лекарства (в том числе, находящиеся в списке льготных), расфасованные по 29 таблеток… чем вызвали нездоровый смех у общественности.

18 январь 12:04 | : Экономика

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