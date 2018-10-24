Антон Карпунов обиделся на льготников

На круглом столе, посвященном проблемам регионального здравоохранения и, в частности, лекарственном обеспечению, глава Минздрава Архангельской области пожаловался на то, что региональные льготники хотят и денег, и бесплатных лекарств. Причем хотят деятельно… используя для этого и федеральный, и региональные бюджеты.
«В 2018 году у нас было 106 450 федеральных льготников, из них 69 170 выбрали выплаты вместо лекарств, и из федерального бюджета им было выплачено более 57 млн рублей. При этом представители этой категории обратились в министерство здравоохранения Архангельской области и воспользовались своим правом восстановить льготное обеспечение лекарствами за счет регионального бюджета», - цитирует агентство REGNUM Антона Карпунова.
Напомним, что с недавних пор в аптеках Архангельска появились лекарства (в том числе, находящиеся в списке льготных), расфасованные по 29 таблеток… чем вызвали нездоровый смех у общественности.