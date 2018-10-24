Архангельская область собирается прирастать свинцом и цинком

Присутствующий в Москве на Гайдаровском экономическом форуме губернатор Архангельской области Игорь Орлов пообщался с генеральным директором Уранового холдинга «АРМЗ» (входит в Госкорпорацию «Росатом») Владимиром Верховцевым.
В рамках деловой встречи, как сообщает пресс-служба холдинга, стороны обсудили реализацию проекта «Павловское» по освоению свинцово-цинкового месторождения на архипелаге Новая Земля.
Владимир Верховцев отметил, что реализация проекта идет согласно графику. Проведены инженерные изыскания, общественные слушания с местными сообществами и заинтересованными сторонами. В настоящее время завершается проектирование горно-обогатительного комбината и портового комплекса. Следующим этапом в 2019 году станет прохождение Главгосэкспертизы и экологической экспертизы.
Игорь Орлов подчеркнул значение проекта для развития Арктического региона. Глава Поморья также отметил, что проект поддержан на разных уровнях: в 2017 году он внесен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области, а также включен в госпрограмму социально-экономического развития Арктической зоны, где отмечена необходимость государственной поддержки в создании портовой инфраструктуры.
Отметим, что на прошедшей в минувший понедельник расширенной пресс-конференции глава Архангельской области упоминал развитие Павловского месторождения как одно из условий привлечения инвестиций к реконструкции Архангельского морского порта и проведения дноуглубительных работ в его акватории.
Стороны также обсудили участие в форуме «Арктика - территория диалога», где планируется подписать соглашение о сотрудничестве.