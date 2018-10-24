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Архангельская область собирается прирастать свинцом и цинком

Присутствующий в Москве на Гайдаровском экономическом форуме губернатор Архангельской области Игорь Орлов пообщался с генеральным директором Уранового холдинга «АРМЗ» (входит в Госкорпорацию «Росатом») Владимиром Верховцевым.

 В рамках деловой встречи, как сообщает пресс-служба холдинга, стороны обсудили реализацию проекта «Павловское» по освоению свинцово-цинкового месторождения на архипелаге Новая Земля.

Владимир Верховцев отметил, что реализация проекта идет согласно графику. Проведены инженерные изыскания, общественные слушания с местными сообществами и заинтересованными сторонами. В настоящее время завершается  проектирование горно-обогатительного комбината и портового комплекса. Следующим этапом в 2019 году станет прохождение Главгосэкспертизы и экологической экспертизы.

Игорь Орлов подчеркнул значение проекта для развития Арктического региона. Глава Поморья также отметил, что проект поддержан на разных уровнях: в 2017 году он внесен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области, а также включен в госпрограмму социально-экономического развития Арктической зоны, где отмечена необходимость государственной поддержки в создании портовой инфраструктуры.

Отметим, что на прошедшей в минувший понедельник расширенной пресс-конференции глава Архангельской области упоминал развитие Павловского месторождения как одно из условий привлечения инвестиций к реконструкции Архангельского морского порта и проведения дноуглубительных работ в его акватории.

Стороны также обсудили участие в форуме «Арктика - территория диалога», где планируется подписать соглашение о сотрудничестве.

17 январь 12:40 | : Экономика

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