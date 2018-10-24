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Архангельск постепенно богатеет

За 2018 год по доходам бюджет исполнен в объеме 9 млрд. 166 млн. рублей, в том числе собственные налоговые и неналоговые поступления составили 4 млрд. 732 млн. рублей, которые превысили показатели 2017 года на 310 млн. рублей или 7 %.

Расходная часть городского бюджета также демонстрирует рост более чем на 1 млрд. рублей по отношению к уровню 2017 года и исполнена в сумме 9 млрд. 181 млн. рублей.

- Дефицит бюджета составит при этом чуть более 15 млн. рублей, и он впервые перекрыт собственными накоплениями, а не профинансирован банковскими кредитами, - сообщила директор департамента финансов Мария Новоселова.  

При этом системная работа администрации позволила не только исполнить в полном объеме все социальные обязательства города, но и снизить долговую нагрузку на городскую казну также на 15 млн. рублей, а также создать ресурсы для исполнения бюджета уже в 2019 году.

Одновременно, Архангельск наиболее активно среди остальных муниципальных образований Архангельской области использует возможности привлечения бюджетных кредитов от Федерального казначейства. Так, в течение 2018 года четырежды привлекались средства в сумме более 1,2 млрд. рублей, что позволило сэкономить порядка 25 млн. рублей на процентных платежах. При этом стоимость обслуживания кредитов Федерального казначейства обходится для городского бюджета в 0,1 процент годовых, что в  100 раз дешевле, чем процентные платежи по кредитам коммерческих банков.

В 2019 году Архангельск продолжает реализацию механизма получения дешёвых бюджетных кредитов Федерального казначейства. Город включен в  перечень муниципалитетов, попавших в программу льготного финансирования.

 Также проделана большая работа по снижению процентных ставок по банковским кредитам и по применению иных механизмов управления ликвидностью единого счета бюджета, в результате которой общая экономия по расходам на обслуживание долга за 2018 год составила более 247 млн. рублей. Большая часть сэкономленных средств оперативно перераспределялась в течение года для финансирования наиболее проблемных статей бюджетных расходов.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

(на фото: Эльдорадо... то, к чему надо стремиться)

17 январь 12:23 | : Экономика

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