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В Северодвинске всерьез взялись за раздельный сбор мусора

В ближайшее время планируется обустроить дополнительно шесть контейнерных площадок под раздельный сбор ТКО.

Контейнеры под макулатуру и пластик появятся на улицах Героев Североморцев, 7, Пионерской, 10, Ломоносова, 38, а также между домами № 69 на улице Карла Маркса и № 5 на бульваре Строителей. Цивилизовано сдать пластик можно будет также на площадке возле дома № 86 на улице Ломоносова. Отсортировывать макулатуру решили в ГСК «Скат», который расположен напротив дома № 61 на улице Юбилейной.

Начальник отдела экологии и природопользования Лилия Элимелах рассказала, что в Северодвинске раздельный сбор мусора стартовал ещё в середине 2012 года, когда были переоборудованы первые семь контейнерных площадок, а в конце 2014 года были приобретены 24 эко-бокса под опасные отходы: элементы питания и ртутные лампы.

- Я должна отметить, что раздельный сбор отходов набирает обороты! В этом деле администрации Северодвинска помогают её давнишние и надёжные партнёры - компании «Экология-норд» и «Спецавтосервис». Предприниматели за свои средства расширяют существующие контейнерные площадки, чтобы установить один или несколько дополнительных специальных ёмкостей, а потом вывозить их по мере заполнения, - подчеркнула она.

Призываем жителей подходить к сортировке вторресурсов более ответственно: не портить специальные контейнеры, не ломать их дверцы и складывать туда только те виды отходов, которые указаны! А перед тем, как отправить на выброс пластиковую тару, её следует очистить.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

17 январь 08:01 | : Экономика

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