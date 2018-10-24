19 января стартуют продажи квартир в новом ЖК «Биография» холдинга «Аквилон Инвест»

19 января начнутся продажи квартир в ЖК «Биография» холдинга «Аквилон Инвест». Новый проект жилого комплекса бизнес-класса будет реализован крупнейшим застройщиком региона в центре Архангельска на пр. Троицкий.
Жилой комплекс «Биография» разместится недалеко от пересечения пр. Троицкий и ул. Суворова, напротив дома №166. Этот район характеризуется развитой транспортной и социальной инфраструктурой. В шаговой доступности – две средние школы, четыре детсада, 1-я горбольница и медицинский центр им. Семашко, стадион «Труд», остановки общественного транспорта и магазины.
Проект был выполнен в мастерской известного архангельского архитектора Геннадия Калиненкова. При его создании были детально проанализированы санитарно-гигиенические, противопожарные и градостроительные требования к участку.
- Современная архитектура в исторической среде должна развивать существующую традицию, дополнять её новыми формами. Главная проблема, стоявшая перед нами как архитекторами при создании проекта ЖК «Биография» - поддержание равновесия между традиционной классической промышленной архитектурой и новой застройкой, т.е. сохранение баланса, - отметил Геннадий Калиненков.
При проектировании объекта учитывались функциональность планировочных решений, актуальность и привлекательность фасадов, отделки и их детализация. Композиционные решения были выбраны с учетом соседства памятником – комплексом зданий Архангельского ликеро-водочного завода, чтобы вписать новое здание в контекст одновременно исторической и современной городской среды на пр. Троицкий. Стены дома выполняются из сплошной кладки, образованной эффективным керамическим камнем с облицовкой лицевым кирпичом. В здании обеспечивается дополнительная шумоизоляция межквартирных стен и межэтажных перекрытий. Для остекления используются многокамерные стеклопакеты. Предусмотрена декоративная подсветка фасада.
Первый этаж выделяется как цветом, так и деталями кирпичной кладки, что перекликается с фасадами зданий Архангельского ликеро-водочного завода. В целом жилой комплекс выдержан в едином стиле, гармонично вписывается в окружающую среду и концептуально перекликается со строящимся холдингом «Аквилон Инвест» на набережной Северной Двины ЖК «Двина Хаус», с которым новый жилой комплекс будет связан пешеходным бульваром.
ЖК «Биография» - это двухподъездный жилой дом с помещениями общественно-делового назначения на 1-м этаже, ориентированный подъездами на пр. Троицкий, но с выходами во двор. Квартиры – от классических однокомнатных до евро-трехкомнатных, спроектированы по передовой европейской концепции «Разумные метры», имеют высоту 3 м, в каждой балконы или лоджии с остеклением, а также предусмотрены квартиры с панорамными окнами «в пол» и видом на Северную Двину. Все квартиры сдаются с белой предчистовой отделкой, возможен заказ полной отделки «под ключ».
Жилой комплекс оборудуется современными инженерными системами: автоматический тепловой пункт, коллекторная разводка сетей отопления без стояков с установкой счетчиков поквартирного учета тепла, двухтарифные электросчетчики, датчики движения и светодиодное освещение в местах общего пользования обеспечивают существенную экономию коммунальных платежей. В здании монтируется улучшенная система вентиляции с климатическими клапанами в квартирах, система пожарной сигнализации и видеонаблюдения, бесшумные лифты без машинного отделения.
В парадных предусмотрены светопрозрачные входные группы, дизайнерская отделка холлов, места для размещения консьержа, а также для хранения детских колясок и велосипедов. В здании создаются условия для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения. Все помещения на 1-м этаже обращены на проспект и имеют отдельные входы. В подвальном этаже располагается гараж-стоянка на 36 машиномест, кладовые для жителей дома и необходимые технические помещения с доступом по грузопассажирским лифтам.
Двор, обращенный внутрь квартала, имеет огороженную территорию, на которой размещаются необходимые элементы благоустройства, детские игровые и спортивные площадки, зона street workout уличными тренажерами, площадки для отдыха взрослых с необходимым оборудованием и малыми архитектурными формами. Используется дренажная система «Двор без луж», декоративное освещение территории. Отдельная рампа въезда-выезда в гараж со стороны двора спроектирована как арт-объект с многофункциональным использованием: зимой - как горка с лестницей, летом - беседка для отдыха жителей. Со стороны пр. Троицкий предусмотрен уширенный тротуар с возможностью проезда пожарных машин и доступа людей в помещения 1-го этажа. Оборудуются гостевая автомобильная парковка и велопарковки.
Все подробности о новом жилом комплексе «Биография» и старте продаж квартир можно узнать по телефону 65-00-08 и в офисе холдинга «Аквилон Инвест» на ул. Попова, 14 (6-й этаж).