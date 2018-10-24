Страсти вокруг бабушкиного пирожка. В Архангельской области спорят о школьном питании

Архангельское общество взволновала инициатива Роспотребнадзора запретить приносить в школу продукты из дома.
В тему вводит издание «Регион 29»:
Вопрос сейчас горячо обсуждает родительское сообщество, после того как Роспотребнадзор решил пересмотреть нормы питания школьников.
За полвека, что существует 17-я школа, на местных котлетах и пюре выросло не одно поколение. Столовая всегда была на балансе учреждения — никакого аутсорсинга.
Контейнеры с домашней едой здесь не увидишь — у обеда в столовой есть неоспоримое преимущество.
А вот детям Екатерины Гурьевой повезло меньше — в столовой они не питаются! Паёк на день — пирожок, яблоко и напиток — мама собирает накануне. Доверять буфету 23-й школы перестали.
Потому поклонников домашней еды обеспокоила инициатива Роспотребнадзора. Ведомство опубликовало новую редакцию санитарных норм. Многие истолковали её как запрет приносить еду в школу из дома. Волна родительских беспокойств добралась и до педагогов.
— Должен быть выбор. Есть дети, которые приносят домашнюю еду в контейнерах и вместе с одноклассниками садятся за стол и обедают, — говорит директор гимназии № 3 Елена Калинина.
— Нам больше нравится питаться в школе, это организованный процесс, там есть ложки, вилки, стаканы, горячий чай, — рассказывает мама первоклассницы Мария Прупес…
Кстати, Роспотребнадзор уже выступил с разъяснением, что запретить ученикам приносить в школу еду из дома он не может. Не в последнюю очередь потому, что у любой семьи могут быть разные кулинарные традиции (в том числе, религиозные), а так же финансовые обстоятельства.
Другое дело, рекомендовать… но это никого ни к чему не обязывает.