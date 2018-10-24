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Выпускникам САФУ будет предложено писать дипломные работы по модернизации теплоузлов в МКД Архангельска

Сотрудничество САФУ и Фонда капитального ремонта Архангельской области выходит на новый уровень. 15 января  по инициативе университета прошла встреча директора Фонда Александра БАРАЕВА с директорами Высшей школы энергетики, нефти и газа САФУ Павлом МАРЬЯНДЫШЕВЫМ и университетского технопарка Марией НЕСТЕРЕНКО.

Коллеги из университета предложили Фонду совместно поработать над проектами модернизации тепловых узлов, инженерных систем горячего водоснабжения.

«Нам интересны те объекты, которые будут переданы в работу в 2020-2021 годах, чтобы наши студенты смогли разработать для них свои проекты. По 20-му году мы готовы начать работы уже сейчас», - говорит директор высшей школы энергетики, нефти и газа САФУ Павел Марьяндышев.

«Нам ваша помощь будет очень кстати, в первую очередь, с точки зрения научного и практического подхода, поскольку мы уже сегодня столкнулись с тем, что устанавливаем современное погодозависимое оборудование, а системы электроснабжения домов не готовы к таким новым нагрузкам, - нужен дополнительный ввод электричества, - откликнулся на предложение директор Фонда Александр Бараев. – Также нам было бы интересно услышать ваше мнение по вопросу замены скоростных водоподогревателей на теплообменники».

Для проведения этой работы будущим выпускникам САФУ понадобятся технические паспорта домов, а также схемы существующих там инженерных сетей. Но если с первым пунктом нет никаких сложностей, то со вторым придется поработать. Дело в том, что в Архангельске, где дома переходили из рук одной управляющей компании в другую, большинство инженерных схем были утрачены/потеряны. Такого нет в Северодвинске, Новодвинске, Мирном – тех городах, где за системой ЖКХ сохранился установленный ранее порядок. А в Архангельске проектировщики рисуют схемы с нуля. Кстати, первые два года работы Фонда инженеры планового отдела как раз и занимались тем, что выезжали на объекты и сами готовили схемы. Но потом наверху было принято решение, что это – дело УК.

Вместе с тем, как заверил Александр Бараев, специалисты Фонда при необходимости выедут на место вместе с дипломниками САФУ.

Пока, считает Павел Марьяндышев, надо запустить в работу два объекта по модернизации систем теплоснабжения – список для выбора МКД будет предложен САФУ в течение ближайших двух недель.

В ходе встречи возникло еще одно направление совместной работы – с 2018 года Фонд капремонта проводит капитальный ремонт кровель с утеплением, поэтому нам интересен мониторинг теплопотерь – до и после капремонта. По словам Павла Марьяндышева, тепловизор, который используют дипломники САФУ, позволяет максимально точно посмотреть теплопотери при этом виде работ. И выразил желание, чтобы его студенты поработали в этом направлении. Правда, пока речь идет только об одной крыше, которую предстоит ремонтировать в 2020 году.

«Для Фонда капремонта Архангельской области интересно и важно такое сотрудничество с САФУ. Для нас приоритет – улучшение качества предоставляемой услуги после проведенного капремонта. Но если к этому улучшению качества будут приложены новые технологии и научный подход, - то так будет еще лучше для всех», - резюмировал в завершении встречи Александр Бараев.

16 январь 10:59 | : Экономика

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