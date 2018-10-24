Главбух в Архангельске - кого берут и сколько платят

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, главный бухгалтер в Архангельске в среднем получает 71 000 рублей, когда его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 120 000 рублей в месяц, а коллега из Санкт-Петербурга - 104 000 рублей в месяц.
В Кирове главный бухгалтер получает в среднем 56 000 рублей, в Вологде – 68 000 рублей, в Петрозаводске – 72 000 рублей, в Сыктывкаре – 74 000 рублей, в Мурманске – 83 000 рублей в месяц.
При этом к кандидату предъявляются следующие требования: составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; составление консолидированной финансовой отчетности; внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое планирование; проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками.
Для того чтобы стать главным бухгалтером, необходимо: высшее профессиональное (экономическое) образование; стаж бухгалтерско-финансовой работы, в том числе на руководящих должностях, не менее пяти лет; не иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики.