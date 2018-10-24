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Архангельск: Активисты ОНФ взяли на контроль недострой на улице Терехина

В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Архангельской области поступило обращение жительницы областного центра Зинаиды Малкиной, которая является участником долевого строительства, но до сих пор не получила новое жилье. Дом на улице Терехина, 6 областного центра застройщик ООО «Капитал-Инвест» должен был сдать в июне 2016 г.

Малкина рассказала общественникам, что перечислила застройщику почти 2 млн руб. Первые две очереди были построены в срок, и люди понадеялись на то, что их дом тоже построят без нарушения сроков, но пока возведен только один этаж и в настоящее время работы по строительству не ведутся.

Обращения в различные региональные инстанции не принесли результатов, кроме ответа, что «вопрос находится на постоянном контроле в правительстве региона». Однако граждан, перечисливших деньги на строительство данного дома, не заносят в реестр обманутых дольщиков. Между тем, по информации областного правительства, в Поморье активизируют работу по незавершенным объектам долевого строительства и продолжается работа по восстановлению прав обманутых дольщиков и сдаче незавершенных объектов строительства.

По информации инспекции государственного строительного надзора Архангельской области, сегодня на территории Поморья находится 10 «проблемных» объектов. В реестре пострадавших граждан числятся 184 человека. В настоящее время в регионе реализуется четыре инвестиционных проекта, которые разработаны инвесторами в рамках постановления правительства Архангельской области от 4 апреля 2017 г. В прошлом году в региональное законодательство были внесены изменения. К масштабным инвестиционным проектам отнесено и завершение строительства многоквартирных домов, жилые помещения в которых предполагается передавать гражданам, чьи денежные средства были привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права были нарушены.

«Мы постараемся разобраться в этом вопросе. Очень странно, почему объект на улице Терехина до сих пор не занесен в реестр обманутых дольщиков и люди потеряли надежду на получение квартир, - сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Филипп Варзумов. – Есть постановление правительства региона, а значит, появилась возможность помочь обманутым дольщикам и завершить многие объекты-долгострои. Кроме того, насколько нам стало известно, руководитель компании-застройщика Овчинников никуда не сбежал, и параллельно занимается другими объектами».

Региональное отделение ОНФ обратилось к губернатору региона с просьбой взять на контроль незавершенное строительство дома на улице Терехина, 6 и заново проанализировать реестр обманутых дольщиков. По мнению экспертов ОНФ, цифра 184 человека является заниженной.

11 январь 17:02 | : Экономика

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