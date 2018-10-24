Скоро на Соловках можно будет уютно переночевать

Одна из вечных претензий, предъявляемых соловецкому турбизнесу – отсутствие звездных гостиниц, без чего на архипелаг сложно завлекать богатых индивидуальных туристов.
И вот, кажется, лёд тронулся…
К концу этого года в поселке Соловецкий закончат реконструкцию памятника культурного наследия федерального значения – гостиницу «Преображенскую». В данном здании будет располагаться отель для туристов.
Трёхэтажное здание гостиницы «Преображенской» было построено в 1864 году. Находится гостиница в гавани Благополучия на берегу Белого моря, недалеко от главных памятников Соловецкого монастыря.
Сейчас здание в ужасном состоянии, там нет перекрытий, внутренних стен, полов и крыши. В XX веке в 90-е годы здание сгорело. По сути там остались только внешние стены.
Уже в декабре должна быть завершена реставрация и ремонт и открыться гостиница на 47 номеров, где могут проживать почти 100 человек. Стоимость этого проекта – 139 млн, средства выделят из федерального бюджета.
Впрочем, вопрос звездности будущего отеля, которая не в малой степени зависит от состояния местных коммунальных сетей, пока остается открытым.