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Скоро на Соловках можно будет уютно переночевать

Одна из вечных претензий, предъявляемых соловецкому турбизнесу – отсутствие звездных гостиниц, без чего на архипелаг сложно завлекать богатых индивидуальных туристов.

И вот, кажется, лёд тронулся…

К концу этого года в поселке Соловецкий закончат реконструкцию памятника культурного наследия федерального значения – гостиницу «Преображенскую». В данном здании будет располагаться отель для туристов.

Трёхэтажное здание гостиницы «Преображенской» было построено в 1864 году. Находится гостиница в гавани Благополучия на берегу Белого моря, недалеко от главных памятников Соловецкого монастыря.

Сейчас здание в ужасном состоянии, там нет перекрытий, внутренних стен, полов и крыши. В XX веке в 90-е годы здание сгорело. По сути там остались только внешние стены.

Уже в декабре должна быть завершена реставрация и ремонт и открыться гостиница на 47 номеров, где могут проживать почти 100 человек. Стоимость этого проекта – 139 млн, средства выделят из федерального бюджета.

Впрочем, вопрос звездности будущего отеля, которая не в малой степени зависит от состояния местных коммунальных сетей, пока остается открытым.

 

11 январь 13:11 | : Экономика

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